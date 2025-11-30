رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: مدیریت آب به معنای استفاده نکردن از آب، تعطیلی الگوی کشت و عدم کاشت نیست، بلکه به معنای استفاده بهینه از منابع آبی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: از منظر قانون آنچه در برنامه هفتم با تخصیص وزارت نیرو تطابق ندارد چراکه وزارت نیرو برنامه ۵ ساله هفتم را یک شبه می خواهد برود که این امکان وجود ندارد، مگر آنکه سیاست الگوی کشت و امنیت غذایی را تعطیل کرد.

وی با بیان اینکه هماهنگی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد، افزود: عدم هماهنگی این ۲ وزارتخانه منجر به سردرگمی کشاورزان شده به طوریکه نسبت به اجرای الگوی کشت و ادامه فعالیت خود دچار چالش شوند.

عالمی ادامه داد: براساس اعلام وزارت نیرو کشاورزان سردرگم هستند که آیا کشت و کار خود را رها کنند و دنبال شغل دیگر باشند یا براساس سیاست های برنامه هفتم که بر خودکفایی محصولات استراتژیک دیده شده به آن سمت بروند و بحث بهینه سازی مصرف آب را داشته باشند و همواره از روش های نوین آبیاری استفاده کنند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر تثبیت منابع لازم برای ارتقای بهره وری آب در واحد سطح و سیستم های نوین آبیاری در مزارع بیان کرد: وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد در بحث آب باید گام بر دارد تا در کنار مدیریت آب، امنیت غذایی را رها نکنیم چرا که مدیریت آب به معنای استفاده نکردن آب، تعطیلی الگوی کشت و عدم کاشت نیست، بلکه به معنای استفاده بهینه از آب است که متاسفانه تاکنون نتوانستیم به گفتمان مشترک در این حوزه برسیم‌.

وی ادامه داد: اتاق اصناف بدنبال آن است که راهی را باز کند تا وزارت نیرو بتواند در راستای مدیریت آب گام بردارد و مسئله بحران خشکسالی را با مدیریت راهبردی پیش ببرد، نه اینکه صورت مسئله را پاک کند و با تعطیلی کشت و کار مسیر را پیش ببرد.

عالمی با بیان اینکه سیاست های وزارت نیرو در راستای الگوی کشت نیست، افزود: سیاست های وزارت نیرو در تناقض با الگوی کشت و خودکفایی است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به شرایط بحرانی خشکسالی، سوخت مورد نیاز حتی بیشتر از قبل باید تامین شود تا با ارتقای ضریب مکانیزاسیون در واحد سطح، کمبود آب و بحران آب با بهره وری بهتر خاک جبران کرد که متاسفانه وزارت نفت همراهی لازم با وزارت جهاد ندارد و نگرانیم با کاهش سوخت تراکتورها و تاخیر بارندگی ها، در اجرای کالاهای استراتژیک گندم و جو دچار تاخیر شویم‌.