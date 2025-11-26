معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری قاتل فراری جوان افغانستانی که پس از ارتکاب جنایت از پایتخت گریخته بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری قاتل فراری جوان افغانستانی که پس از ارتکاب جنایت از پایتخت گریخته بود، خبر داد و جزئیات این پرونده را تشریح کرد.

وی گفت: «در پی وقوع درگیری مرگ‌آور در محله بهارستان تهران، بلافاصله موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

تیم رسیدگی‌کننده با حضور در صحنه حادثه، با جسد مردی جوان از اتباع افغانستان مواجه شد که بر اثر سه ضربه چاقو جان خود را از دست داده بود. بررسی‌های میدانی نشان داد عامل قتل از دوستان مقتول بوده و احتمالاً به‌عنوان مهمان وارد خانه وی شده، چرا که هیچ‌گونه آثار تخریب روی در ورودی وجود نداشت.»

سرهنگ نثاری ادامه داد: «با بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل و بررسی شواهد صحنه، تصویر مظنون به دست آمد و هویت وی در مرحله بعدی به‌طور کامل شناسایی شد. تحقیقات نشان داد متهم پس از ارتکاب جنایت، از تهران به پاکدشت و سپس به شهرضا متواری شده و در یک گاوداری در حومه شهرضا مخفی شده است.»

وی افزود: «کارآگاهان اداره دهم با هماهنگی مقام قضایی و پس از چند روز رصد اطلاعاتی و مراقبت نامحسوس، در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند متهم را در شهرضا دستگیر و به تهران منتقل کنند.»

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: «متهم در بازجویی‌های اولیه به قتل جوان افغانستانی اعتراف کرده و عنوان داشته که مقتول در گذشته با برادرش اختلاف مالی داشته و او نیز برای انتقام‌گیری مرتکب این جنایت شده است.»

سرهنگ نثاری افزود: «جسد مقتول برای بررسی تخصصی به پزشکی قانونی منتقل و متهم در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی جهت تحقیقات تکمیلی و روشن شدن ابعاد پرونده قرار دارد.»

هشدار پلیسی و اجتماعی 

«اختلافات شخصی یا احساسی هرگز نباید به خشونت و انتقام تعبیر شود. متأسفانه در بسیاری از قتل‌های خانوادگی یا دوستانه، نادیده گرفتن کنترل خشم و عدم مراجعه به مراجع قانونی منجر به فجایع جبران‌ناپذیر شده است.

۱. شهروندان باید در مواقع بروز اختلاف، از مراجعه به راهنمایی‌های پلیس، مشاوران انتظامی و مراکز مشاوره اجتماعی دریغ نکنند.
۲. هیچ دلیلی، ولو برای دفاع از حیثیت، نمی‌تواند مجوز قانون‌شکنی و گرفتن جان انسان دیگری باشد.
۳. پلیس آگاهی تهران بزرگ به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های امنیتی و قضایی مردم از طریق شماره ۱۱۰ است.»

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
مرز های شرقی بی صاحاب....
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
افغانی ها صاحب مال و جان و ناموس مردم شده اند
خجالت آوره که تهرانی ها اینقدر ازشون میترسن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
قصور دولت در اخراج افغانی ها بر هیچ کسی پوشیده نیست. حقابه قانونی را یک عده پاپتی بنام طالبان از ایران گرفتن. 8میلیون افغانی نان ، گاز، برق و آب و بنزین ایرانی را مصرف میکنن آخرش هم آدم می کشن. واقعا دولت بی خاصیتی داریم. حیف این مردم مظلوم ایران نیست؟
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
مگه هنوز افغانی تو کشور هست مگه همه رو بیرون نکردن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گند بزنن به ای شانس که هرچه قاتل وجنایتکاره میاد ایران واسه خودش میشه اتباع
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
تمام نابسامانی کشور مال افغانی‌ها هستند آنها را بیرون کنید هم خواست مردم است
۶
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
زمان دولت رییسی بی ضابطه و بدون برخورد میلیونها افغانی ریخته شد تو ایران و این شد وضعی که میبینید
۴
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
اخراج افغانی
۳
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جمعه
۱۱:۲۳ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
ما افاغنه را چه کار کردی ما اگه نباشیم شما کارگر ندارید
۲۸
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
اولاً شما افغانیا از جنگ فرار کردید قاچاقی غیر قانونی آمدید ایران از ترس جان ایران شما را کمک کرد الان جنگ تمام شده باید برگردید دوماً ما از دستگاه صنعتی در کشور استفاده خواهیم کرد نیاز به کارگر قاچاقی نداریم جوانان ما خودشان بی کار هستند یه عده کثیر از شما افغانی ها دارید تو ایران کارهای غیر قانونی انجام می دهید و امنیت ایران را به خطر انداخته آید برگردید کشورتان برای کشور خودتان کارگر کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
چه کار کردی
قتل کرده آدم کشته اینجا افغانستان نیست که طالب باشد هرکه برسد قتل کند اینجا ایران است قانون هست باید اعدام شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
درود بر برادران افاغنه . ایران مال شماهاست . نوش جانتان .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
# افغانستان یک نفر بدو بدو جا نمونی
۲
۱۷
پاسخ دادن
