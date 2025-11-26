مدیر کل پزشکی قانونی مازندران از مرگ ۶۷ نفر بر اثر حوادث کار در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - دکتر علی عباسی مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: مرگ و میر ناشی از حوادث کار از ابتدای امسال تا پایان آبان ۶۷ نفر (۶۶ مرد و یک زن) هستند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد کاهش داشت.

او با بیان اینکه از این موارد ۴۵ نفر متاهل و ما بقی مجرد هستند، افزود: بر اساس آمار‌های موجود در این ۷ ماه، سقوط از بلندی با ۴۲ فوتی رتبه اول مرگ‌های ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص می‌دهد و جسم سخت با ۱۰، برق گرفتگی با ۹ و سایر با ۶ فوتی در رتبه‌های بعدی مرگ بر اثر حوادث کار قرار دارند.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت:در این مدت بیشترین مرگ‌های ناشی از حوادث کار با ۱۶ مورد در مرداد ماه و کمترین آن با ۴ مورد در فروردین ماه ثبت شده است.

او افزود: طی این مدت شهرستان‌های ساری با ۱۲، آمل با ۹ و بابل با ۶ به ترتیب بیشترین و شهرستان‌های بهشهر و محموداباد هر کدام با یک فوتی کمترین موارد مرگ بر اثر حوادث کار را داشتند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران به تفکیک سن متوفیان، گفت: بیشترین سن مربوط به افراد ۲۱ تا ۳۰ سال با ۱۵ فوتی و سنین بیش از ۶۱ سال با ۵ فوتی کمترین آمار طی این هفت ماه گزارش شده است.

عباسی افزود: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان طی هفت ماه امسال ۴۹۸ (۴۶۲ مرد و ما بقی زن) مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشت.