باشگاه خبرنگاران جوان- مصطفی فعله‌گری با تکذیب شایعه انتشار یافته در فضای مجازی درباره اخذ هشت درصد مالیات از خرید دستگاه‌های کارت‌خوان، اظهار کرد: این ادعا صحت ندارد و اجرای طرح جدید مالیاتی تنها مربوط به برخی فعالان اقتصادی مشخص است.

وی اضافه کرد: براساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، از ابتدای دی ماه تعدادی از فعالان اقتصادی حوزه ارائه غذا و خوراک که رستوران‌های بزرگ و لوکس را شامل می‌شود و طبق قانون هم مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، موظف‌اند همزمان با فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، هشت درصد از مالیات ارزش افزوده را به‌صورت علی‌الحساب پرداخت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است، افزود: براساس قانون، فروشندگان مشمول باید هنگام فروش، ۱۰ درصد مالیات را از خریدار دریافت کرده و آن را در ماه‌های بعد به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

وی ادامه داد: هدف از اجرای طرح جدید، حذف تاخیر چندماهه در واریز این مبلغ است، چرا که این ۱۰ درصد حق دولت محسوب می‌شود و باید بلافاصله پرداخت شود.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان ادامه داد: در سازوکار جدید، صورتحساب‌ها در ۲ بخش قیمت کالا یا خدمت و ارزش افزوده صادر می‌شود و برخی مشاغل در گام نخست مکلف‌اند هشت درصد از این ۱۰ درصد را همان لحظه به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.

فعله‌گری با اشاره به اینکه یکی از این گروه‌ها رستوران‌ها هستند البته نه همه آنها، بلکه رستوران‌های لوکس و بزرگ با حجم بالای فروش و تراکنش مالی، بیان کرد: براساس شاخص‌های تعیین‌شده، ۶ رستوران در استان کردستان مشمول این مرحله از طرح شده‌اند که فهرست آنها به‌زودی اعلام می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان اضافه کرد: از ابتدای دی‌ماه، به‌محض کشیدن کارت توسط مشتری، سهم هشت‌درصدی ارزش افزوده به طور اتوماتیک و از طریق سازوکار الکترونیکی به حساب سازمان واریز خواهد شد.

فعله‌گری با بیان اینکه این واحد‌ها به طور مستمر رصد می‌شوند، اعلام کرد: انجام کارت‌به‌کارت به‌جای استفاده از دستگاه پوز یا استفاده از دستگاه‌های پوز با نام فردی دیگر، تخلف محسوب می‌شود و با شدیدترین شیوه با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی یادآور شد: این طرح در چند ماه گذشته به طور پایلوت در دفاتر اسناد رسمی اجرا شده و در مراحل بعد، مشاغل دیگر نیز بر اساس حجم فعالیت به آن اضافه خواهند شد.