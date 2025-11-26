باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مهدی موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، در برنامه روی خط خبر در خصوص اخذ مالیات آنی ۸ درصدی از ابتدای دی ماه اظهار داشت: اخیراً فراخوانی برای حدود ۱۹۰ رستوران، عمدتاً رستوران‌های لوکس و زنجیره‌ای، منتشر کرده‌ایم که بخش قابل توجهی از آن‌ها در تهران فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: زمانی که مشتریان به رستوران‌ها مراجعه کرده و غذاهای خود را میل می‌کنند، رستوران‌ها موظف هستند مبلغ غذا را به صورت الکترونیکی در اختیار آن‌ها قرار دهند. در این فرآیند، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان دریافت خواهد شد.

او بیان کرد: پیش از این رستوران‌ها این ۱۰ درصد را دریافت کرده و بعد از سه ماه آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دادند؛ اما از ابتدای دی ماه ۸ درصد از این مالیات به صورت علی‌الحساب در همان لحظه به سازمان امور مالیاتی ارسال شده و ۲ درصد باقی‌مانده برای تصفیه در پایان دوره مالیاتی نگهداری می‌شود.

موحدی توضیح داد: برای این فرآیند، یک سوئیچ جدید در دستگاه‌های کارت‌خوان تعریف شده است که به بانک مرکزی متصل است. در زمان پرداخت، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به طور خودکار از مبلغ کل کسر می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: این روش از اول دی‌ماه سال ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد و هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی انجام شده است.

موحدی با بیان اینکه در این سیستم، وقتی مصرف‌کننده صورتحساب الکترونیکی را دریافت می‌کند، بلافاصله مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت او کسر می‌شود، این فرایند را به شرح زیر توضیح داد: مصرف‌کننده غذا را سفارش می‌دهد و هزینه را پرداخت می‌کند، رستوران صورتحساب الکترونیکی را صادر می‌کند، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مبلغ کل کسر می‌شود، ۸ درصد به حساب مالیاتی واریز و ۲ درصد برای تسویه نهایی باقی می‌ماند.

او با بیان اینکه این سیستم برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی جریان مالیاتی طراحی شده است، از جمله مزایای دیگر این فرآیند را اینگونه برشمرد: مالیات به محض پرداخت از مشتری کسر می‌شود و نیازی به انتظار برای تسویه‌های سه‌ماهه نیست؛ همچنین رستوران‌ها نمی‌توانند به راحتی مالیات را از مشتریان دریافت کرده و به سازمان امور مالیاتی واریز نکنند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: تجربه‌های قبلی حاکی از آن است که این نوع فرآیند قبلاً در صنوف دیگر مانند دفاتر اسناد رسمی و پلتفرم‌های نمایش خانگی نیز اجرا شده و با موفقیت همراه بوده است. با استفاده از این روش، رستوران‌ها نمی‌توانند به راحتی فرار مالیاتی داشته باشند، چرا که سیستم به صورت آنلاین و در لحظه عمل می‌کند.

وی افزود: اجرای سیستم صدور صورتحساب الکترونیکی در رستوران‌ها به عنوان یک گام مؤثر در جهت شفاف‌سازی مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی محسوب می‌شود. این تغییرات، نه تنها به نفع دولت و سازمان‌های مالیاتی خواهد بود، بلکه مصرف‌کنندگان نیز از پرداخت به‌موقع و شفاف مالیات بهره‌مند خواهند شد. با توجه به تجربه‌های موفق در دیگر صنوف، امید است که این طرح نیز با موفقیت اجرایی شود.

او اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای اجرای این قوانین به تدریج انجام می‌شود و شامل سایر صنوف نیز خواهد بود. در این راستا، سازمان امور مالیاتی در حال توسعه یک سیستم کارآمد برای ثبت و صدور صورتحساب‌های الکترونیکی است.

در پایان گفت: بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک که به دلیل حجم پایین فروش و نوع فعالیتشان مشمول این قوانین نمی‌شوند، باید از این سیستم مستثنی شوند.