مرکز مقاومت بسیج قوه مقننه به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین بیانیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مقاومت بسیج قوه مقننه در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، با گرامیداشت فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در ۵ آذر ۱۳۵۸، نقش این نهاد مردمی را در خنثی‌سازی تهدیدات، مقابله با بحران‌ها و پیشبرد سازندگی کشور بی‌بدیل دانست و نوشت: پایگاه مقاومت بسیج شهید مدرس ویژه نمایندگان با حمایت رئیس مجلس برای تقویت گفتمان خدمت و مردمی‌سازی فعالیت خود را آغاز کرده است.

متن بیانیه به شرح ذیل است؛

بسمه تعالی

در آستانه اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ۵ آذر ماه ۱۳۵۸ رهبر کبیر انقلاب با نگاهی دوراندیشانه طی فرمانی دستور تشکیل بسیج مستضعفان را صادر نمودند و حوادث بعدی انقلاب حکمت و درایت ایشان را در تشکیل این نیروی لایزال الهی و مردمی ثابت نمود.

حرکت‌های تجزیه طلبانه در گوشه و کنار کشور، آشوب‌های منافقان و جنگ تحمیلی از جمله تهدیدات و خطراتی بود که دشمنان انقلاب اسلامی در دهه اول پیدایش جمهوری اسلامی به وجود آوردند که همه آنها با حضور نیرو‌های مردمی و بسیج مستضعفان برطرف شد و دوران تثبیت نظام اسلامی با موفقیت به پایان رسید.

در دوره رشد، تعالی، سازندگی و محرومیت زدایی نیز این بسیج مستضعفان بود که در هر صحنه‌ای که لازم بود حضور یافت و عطر خدمات و برکات جمهوری اسلامی ایران را در اقصی نقاط کشور و مناطق محروم منتشر کرد، از نقش آفرینی در واکسیناسیون ملی فلج اطفال گرفته تا مقابله با تبعات سیل و زلزله و کرونا و ... از جمله خدماتی بوده است که بسیج بی منت در ذیل نظام مقدس جمهوری اسلامی به ملت بزرگ ایران نموده است. از همین رو رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای مدضلله العالی در فرازی می‌فرمایند: «بسیج پاره تن مردم است و بزرگترین شبکه فرهنگی، اجتماعی و نظامی در همه دنیاست» و لذا امروز جامعه بزرگ ایرانی در هر خطر و بحرانی چشم امید خود را به بسیج و دست توانای آن در برون رفت از معضلات و مشکلات جامعه دوخته و با اعتمادی راسخ به این نیروی مردمی بزرگ در تقویت ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از توانمندی‌های آن غفلت نمی‌ورزد و همین رویه را باید اجزای حاکمیت در پیش گرفته و لحظه‌ای از تقویت بسیج غافل نشوند که بنا به تعبیر امام راحل هر مسئولی که از تقویت بسیج غافل شود مورد عقوبت سخت الهی قرار خواهد گرفت.

امروزه اقتدار و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به حضور و نقش آفرینی بسیج وابسته بوده و نظام مقدس به جهت پیشبرد اهداف خود و رسیدن به حکومت اسلامی به آن وابسته بوده و دشمنان مردم ایران آن را سدی محکم در مقابل مقاصد پلید خود می‌دانند کما اینکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر ما شاهد این نقش آفرینی بودیم.

لازم به ذکر است با هدف تقویت هماهنگی، سازماندهی و ارتقای نقش نمایندگان محترم، پایگاه مقاومت بسیج شهید مدرس (ویژه نمایندگان) با توجه ویژه دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی رسما آغاز به کار کرد. این پایگاه فعالیت خود را با رویکردی تعاملی و در چارچوب اهداف بسیج مستضعفین آغاز کرده و برنامه دارد نقش موثری در پیشبرد گفتمان خدمت، مردمی سازی و مسئولیت پذیری ایفا کند.

مرکز مقاومت بسیج قوه مقننه

۵ آذر ماه ۱۴۰۴

