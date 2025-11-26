باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو با ارائه گزارشی از وضعیت تأمین دارو در کشور اعلام کرد: اگرچه در کشورهای توسعه یافته بهترین اقدام در بحرانهای آنفلوآنزایی، کاهش تجمعات، ضدعفونی سطوح و دستها و اقدامات تغذیه است و در اغلب افراد هیچ نیازی به درمان با ضدویروس یا آنتی بیوتیک وجود ندارد؛ اما در موارد خاص این بیماری ذخایر فعلی پاسخگوی نیاز مراکز درمانی است.
او با تاکید بر اینکه روند پایش موجودی داروها بهصورت مستمر ادامه دارد، گفت: همچنین علیرغم بحران ارزی کشور و تحریمها و تصمیمهای خلق الساعه بانک مرکزی و نظام اقتصادی دولت در تامین مالی زنجیره تامین و بدهی شدید بیمهها به نظام درمانی، تاکنون اختلالی در عرضه داروهای اساسی گزارش نشده است.
او همچنین با اشاره به آمار مصرف ناخواسته آنتیبیوتیکها در کشور هشدار داد و تأکید کرد: استفاده غیرضروری و بدون تجویز پزشک این داروها در درمان آنفلوآنزا جایگاهی ندارند و مصرف غیرضروری آنها میتواند منجر به مقاومتهای میکروبی شود که تبعات بسیار مهلکتری نسبت به آنفلوآنزا بر نظام درمانی کشور دارد. چه بسا بیماران عفونی در بیمارستانها به علت مقاومت میکروبی به هیچ آنتی بیوتیکی پاسخ ندهند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در سوالی در مورد کیفیت آنتی بیوتیکها نیز توضیح داد: در شرایطی که پرورش دهندگان طیور بصورت افسارگسیخته آنتی بیوتیک بکار میبرند و بسیاری از افراد در زنجیره تامین میوه و سبزی از مواد شیمیایی و آنتی بیوتیکها برای پیشگیری از فساد زودرس محصولات استفاده میکنند و بسیاری از مردم با اولین علایم سرماخوردگی سراغ آنتی بیوتیک میروند و میزان بروز مقاومتهای میکروبی به اوج خود رسیده است، اظهار نظر در مورد کیفیت دارو و یا عدم پاسخ گیری از آنتی بیوتیکها نابخردانه است.
او گفت: رعایت اصول مصرف منطقی آنتیبیوتیکها و رعایت نکات بهداشتی، همچنان در دستور کار مسئولان قرار دارد و برنامههای کنترلی برای پیشگیری از کمبود و مقاومت دارویی ادامه دارد.
منبع: سازمان غذا و دارو