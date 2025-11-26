باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یوری اوشاکوف، دستیار رئیسجمهور روسیه اعلام کرد که «تعدادی از مقامهای دولت آمریکا که در امور اوکراین دخیل هستند، همراه با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا، به مسکو سفر خواهند کرد».
اوشاکوف در گفتوگو با پاول زاروبین، خبرنگار شبکه «روسیه ۱»، گفت: «ویتکاف هفته آینده به مسکو میرسد و تعدادی از مقامهای دیگر آمریکایی مرتبط با پرونده اوکراین او را همراهی خواهند کرد».
او افزود که «گزارشهای رسانهای درباره تماسهای احتمالی میان مقامهای روس و آمریکایی با هدف مانعتراشی در مسیر بهبود روابط دو کشور منتشر میشود» و تاکید کرد «این افشاگریها و اطلاعات نادرست برای تخریب روند توسعه روابط مسکو و واشنگتن است».
دستیار رئیسجمهور روسیه همچنین گفت که «نمیداند رسانهها اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنیاش را از کجا بهدست میآورند؛ برخی افراد این اطلاعات را درز میدهند و برخی دیگر شنود میکنند، اما این کار از طرف روسیه انجام نمیشود».
او اشاره کرد که «روابط میان روسیه و آمریکا دشوار است، ازجمله در سطح تماسهای تلفنی»، و تاکید کرد که «بهصورت دائم با استیو ویتکاف در ارتباط است، اما حاضر نیست محتوای گفتوگوهایشان را فاش کند».
در پاسخ به پرسشی درباره گفتوگوی تلفنیاش با کیریل دمیترییف، نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی، اوشاکوف از میزان توجه رسانهها به این مکالمه ابراز تعجب کرد و گفت که «میتواند همانند هر فرد دیگری با او تلفنی صحبت کند».
منبع: اسپوتنیک