باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حرمتالله رفیعی رئیس هیئتمدیره انجمن دفاتر خدمات مسافرتی در برنامه رادیو اقتصاد، با افشای ابعاد جدیدی از تخلفات گسترده تورهای غیرمعتبر، گفت: امروز شرایط به جایی رسیده که ۵۰ درصد گردشگری کشور در اختیار افراد کاملاً غیرمجاز است؛ افرادی که نه دفتر دارند، نه تخصص و تنها در فضای مجازی جولان میدهند.
رفیعی با بیان اینکه نیمی از گردشگری کشور در اختیار مجموعههای بدون مجوز است، تأکید کرد: از آن ۵۰ درصدِ باقیمانده هم حدود نیمی توسط دفاتری انجام میشود که مجوز رسمی دارند، اما به کارهای غیرقانونی و ارائه پکیجهای غیرواقعی مشغولند.
۶۰۰۰ آژانس؛ نیاز کشور نبود، محصول رهاشدگی و مجوزدهی عجیب
او با انتقاد از گسترش بیضابطه آژانسها گفت:امروز حدود ۶هزار آژانس در کشور داریم. قبلاً گرفتن مجوز سخت بود؛ تخصص، سابقه و مدرک لازم داشت. اما حالا هر کس در فضای مجازی درخواست دهد، اگر وزارتخانه ظرف ۱۰ روز جواب ندهد، اتوماتیک مجوز صادر میشود!
در بخش دیگری از برنامه، رفیعی با بیان مثالی تکاندهنده گفت: الان شرایط به جایی رسیده که حتی برای یک بچه ۶ ماهه هم مجوز آژانس گردشگری صادر شده! کودکی که نه راه میرود، نه حرف میزند. این یعنی سیستم نظارت عملاً تعطیل است.
رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی درباره شیوههای کلاهبرداری گفت: برخی دفاتر قیمتهای غیرواقعی اعلام میکنند. مسافر را با تور ارزان جذب میکنند، اما روز حرکت میگویند هتل پر شده و باید ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان اضافه بپردازید. همین هفته گذشته چندین دفتر متخلف لغو مجوز شدند.
رفیعی از تشکیل «کمیته صیانت از حقوق مردم» با حضور نمایندگان دادستانی، فراجا، وزارت میراث و دیگر نهادهای نظارتی خبر داد و افزود: فقط در یک مرحله، ۷۰۰ سایت غیرمجاز شناسایی کردیم که با تبلیغات گسترده، تورهای غیرواقعی میفروختند.
او هشدار داد: وقتی یک تور ۳۰ یا ۴۰ میلیون زیر قیمت واقعی اعلام میشود، حتماً پشت ماجرا یک کلاهبرداری است. مردم باید قبل از واریز پول، دفتر را حضوری بررسی کنند.
رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی با انتقاد از نبود «پنجره واحد نظارتی» گفت: سالهاست وعده دادهاند، اما هیچ اتفاقی نیفتاده. هر نهاد فقط به بخشی از مجوزها نگاه میکند و همین باعث شده متخلفان از خلأ بین دستگاهها سوءاستفاده کنند.