باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسنی اظهار داشت: «در پی بررسی پروندههای متعدد سرقت به عنف در محدوده استحفاظی و بازبینی دقیق تصاویر صحنههای جرم، مشخص شد گروهی از سارقان حرفهای با تشکیل یک باند ششنفره و استفاده از موتورسیکلتهای تندرو، اقدام به سرقت و زورگیری از رهگذران میکنند.»
وی افزود: «در پی این موضوع، تیمی متشکل از شش کارآگاه زبده پایگاه یازدهم برای شناسایی و دستگیری اعضای باند تشکیل شد. کارآگاهان پس از چند روز رصد اطلاعاتی و شناسایی دقیق مخفیگاه متهمان، در یک عملیات نفسگیر و غافلگیرانه، تمامی اعضای این باند را همزمان در یکی از مخفیگاههای آنان در جنوب پایتخت دستگیر کردند.»
فرمانده پایگاه یازدهم ادامه داد: «در بازرسی از محل اختفای متهمان، مقادیری اموال مسروقه شامل تلفن همراه، کیفدستی، مدارک شناسایی و وسایل شخصی کشف شد که بررسیها برای شناسایی صاحبان آنها ادامه دارد.»
او خاطرنشان کرد: «در بازجوییهای تخصصی، متهمان به هویتهای معلوم به ارتکاب بیش از دهها فقره سرقت طی یک سال گذشته اعتراف کردند.»
سرهنگ کارآگاه حسنی در پایان تأکید کرد: «پلیس با هوشیاری و اقتدار با مجرمان و سارقان برخورد میکند و اجازه نخواهد داد امنیت جامعه توسط افراد قانونگریز خدشهدار شود. تحقیقات برای شناسایی دیگر جرایم احتمالی این باند همچنان در حال انجام است.»
توصیههای پلیسی
پلیس آگاهی تهران بزرگ به شهروندان توصیه میکند:
۱. هنگام تردد در ساعات خلوت یا معابر فرعی، از نمایش تلفن همراه و اشیای قیمتی خودداری کنید.
۲. کیفدستی و لوازم شخصی خود را در محلهای امن نگهدارید و از آویزان کردن آن بر شانه بهصورت باز بپرهیزید.
۳. در صورت مشاهده افراد مشکوک، موضوع را در کوتاهترین زمان از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهید.
۴. در صورت وقوع سرقت، از درگیری مستقیم با سارقان پرهیز کرده و با حفظ آرامش، مشخصات و مسیر فرار آنها را به کارآگاهان گزارش کنید.
۵. با افزایش سطح هوشیاری و همکاری با پلیس، به حفظ امنیت و آرامش عمومی یاری رسانید.
منبع: پلیس