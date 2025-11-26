باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -قیمت نفت امروز چهارشنبه اندکی بهبود یافت، پس از آنکه در جلسه پیشین به پایین‌ترین سطح خود طی یک ماه گذشته سقوط کرده بود، در حالی که نشانه‌هایی از نزدیک شدن اوکراین و روسیه به توافق صلح مشاهده می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند به پایان تحریم‌های اعمال‌شده بر عرضه نفت روسیه منجر شود.

قیمت قرارداد‌های آتی نفت برنت ۱۹ سنت (۰.۳ درصد) افزایش یافت و به ۶۲.۶۷ دلار برای هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدییت با ۱۴ سنت (۰.۲۴ درصد) رشد، به ۵۸.۰۹ دلار برای هر بشکه صعود کرد.

این بهبود محدود پس از آن رخ داد که هر دو نفت در جلسه دیروز ۸۹ سنت کاهش قیمت را تجربه کرده بودند، پس از آن که رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، به سران اروپایی اعلام کرد که آماده است در چارچوب یک طرح حمایت‌شده توسط آمریکا برای پایان دادن به جنگ با روسیه گام بردارد.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در گروه «IG»، گفت که دستیابی به توافق «می‌تواند به لغو سریع تحریم‌های غربی علیه صادرات انرژی روسیه منجر شود» و احتمال کاهش قیمت نفت خام وست تگزاس به حدود ۵۵ دلار برای هر بشکه را پیش‌بینی کرد.

وی افزود که بازار «در انتظار وضوح بیشتری است» و هشدار داد که فشار‌های نزولی ادامه خواهد داشت، مگر اینکه مذاکرات به بن‌بست برسد.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که نمایندگان خود را برای دیدار با ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود و مقام‌های اوکراینی اعزام کرده است، در حالی که منابع اوکراینی از احتمال سفر زلنسکی به واشنگتن برای نهایی کردن توافق خبر داده‌اند.

این در حالی است که غرب در هفته‌های اخیر تحریم‌ها علیه مسکو را تشدید کرده است؛ اقدامی که باعث شده واردات نفت روسیه توسط هند به پایین‌ترین سطح خود در سه سال اخیر برسد.

همزمان، قیمت‌ها از پیش‌بینی کاهش جدید نرخ بهره آمریکا در دسامبر حمایت گرفتند، زیرا کاهش نرخ بهره به تقویت رشد اقتصادی و افزایش تقاضا برای نفت کمک می‌کند.

منبع: المیادین