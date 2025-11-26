معاون وزیر جهاد گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته کاهش ۱۰ درصدی ضایعات میزان تولید محصولات کشاورزی را حداقل ۱۰ میلیون تن افزایش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: طبق قانون ۳ ماه قبل باید مصوبه الگوی کشت ابلاغ شود که امسال برای پنجمین سال محصولات زراعی، الگوی کشت در زمان مناسب ابلاغ شد.

به گفته وی، امسال مصوبه الگوی کشت به جهاد کشاورزی استان ها فرستادیم و اعلام نظر و بازخوردی گرفتیم و در فاز نخست که وزارت نیرو باید آب می داد، برمبنای ۵ میلیارد متر مکعب آب مصرفی کمتر، الگوی کشت را تنظیم و ابلاغ کردیم.

گل محمدی ادامه داد: در اوایل مهرماه اعلام شد که مصرف به جای ۷۰ میلیارد متر مکعب آب به ۵۰ میلیارد متر مکعب کاهش  یابد که با ارزیابی،  بازیابی مجدد ارسال کردیم، همچنین نخست بار الگوی کشت‌محصولات باغی و اولین نسخه شیلات ابلاغ کردیم و به زودی الگوی کشت گیاهان دارویی اعلام می شود‌.

معاون وزیر جهاد از اجرای بیش از ۸۰ درصد مصوبه الگوی کشت خبر داد و گفت: الگوی کشت ۲ بخش است به طوریکه یک بخش آن توسط وزارت جهاد ابلاغ می شود و ابزار و سیاست های تشویقی همچون نهاده، خرید تضمینی، بیمه محصولات و آب با نرخ مصوب و یارانه ای در اختیار ماست که براین اساس در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد این مصوبه اجرایی شد، اما بخشی در دست ما نیست که برآن اساس وزارت نیرو آب را به بالاترین قیمت عرضه می کند که آماری از آن در دست نداریم.

وی با اشاره به تاثیر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی بر خودکفایی تصریح کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته کاهش ۱۰ درصدی ضایعات حداقل ۱۰ میلیون تن تولید محصولات کشاورزی را افزایش و در مقابل به همین‌ میزان واردات کاهش می یابد.

