دبیر کل کانون کارگزاران در خصوص بحث رتبه بندی کارگزاری‌ها و اصلاح این دستورالعمل نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حسن رضایی‌پور، دبیر کل کانون کارگزاران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از نهایی شدن رتبه‌بندی سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: رتبه‌بندی امسال که کانون آن را بررسی کرده، به اعتراض کارگزاری‌ها رسیدگی شده است و در حال حاضر برای کسب تکلیف از سازمان ارسال می‌شود. 

او افزود: اگر سازمان تأیید کند، ان‌شاالله این نتایج منتشر خواهد شد اما احتمال دارد به خاطر برخی مسائل یا مصالح، این اطلاع‌رسانی مشابه سال گذشته به صورت خصوصی باشد، اما ما در تلاش هستیم تا این اطلاعات را به صورت عمومی منتشر کنیم. 

رضایی‌پور همچنین در رابطه با نیاز به اصلاح دستورالعمل رتبه بندی گفت: با توجه به به‌روز شدن مجوز‌ها و تغییر رفتار بازارها، الزام دارد که این دستورالعمل اصلاح شود. کمیته رتبه‌بندی مجمع را برگزار کرده‌ایم و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد. 

او تصریح کرد: تفاوتی که در این دوره وجود دارد این است که برای اصلاح دستورالعمل از مرکز پژوهش کانون و در قالب پژوهش‌های علمی و مطالعات تطبیقی استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم این دستورالعمل را به سمت بهبود پیش ببریم. 

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، کارگزاری‌ها
