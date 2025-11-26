باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - در ادامه رقابتهای لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا تیمهای فوتبال استقلال و الوصل امارات امروز در ورزشگاه شهر قدس به مصاف هم میروند.
این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در حالی برگزار میشود که استقلالیها به دلیل شکست سنگین ۷ بر ۱ در بازی رفت برای جبران آن نتیجه به میدان میروند و آبیهای پایتخت برای صعود به مرحله بعد نیز نیاز به این پیروزی دارند.
استقلال امروز احتمالا با این ترکیب به میدان میرود:
آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقینیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، منیر الحدادی، مهران احمدی (اسماعیل قلیزاده)، سعید سحرخیزان.