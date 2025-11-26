تیم‌های ملی نوجوانان و فوتسال بانوان ایران امروز ظهر ۲ دیدار حساس را در رقابت‌های آسیایی و جهانی برگزار می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - تیم ملی نوجوانان ایران در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا از ساعت ۱۳ به مصاف تیم ملی نوجوانان لبنان می‌رود.

تیم ملی کشورمان در اولین بازی با ۵ گل چین تایپه را شکست داد و در صدر این گروه قرار دارد و تیم‌های فلسطین، هند دیگر تیم‌های این گروه هستند.
اما در رقابت‌های جام جهانی فوتسال بانوان تیم ملی کشورمان امروز در دومین دیدار به مصاف تیم پاناما می‌رود.

ملی پوشان فوتسال بانوان کشورمان در اولین بازی این رقابت‌ها با نتیجه ۴ بر ۱ بازی را به تیم قدرتمند برزیل واگذار کردند و تیم پاناما با ۱۷ گل از ایتالیا شکست خورده بود.
این بازی به میزبانی فیلیپین امروز از ساعت ۱۳:۳۰ آغاز می‌شود.

برچسب ها: تیم ملی ایران ، تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران ، جام ملت های آسیا ، فوتسال بانوان
