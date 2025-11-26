باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - تیم ملی نوجوانان ایران در رقابتهای انتخابی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا از ساعت ۱۳ به مصاف تیم ملی نوجوانان لبنان میرود.
تیم ملی کشورمان در اولین بازی با ۵ گل چین تایپه را شکست داد و در صدر این گروه قرار دارد و تیمهای فلسطین، هند دیگر تیمهای این گروه هستند.
اما در رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان تیم ملی کشورمان امروز در دومین دیدار به مصاف تیم پاناما میرود.
ملی پوشان فوتسال بانوان کشورمان در اولین بازی این رقابتها با نتیجه ۴ بر ۱ بازی را به تیم قدرتمند برزیل واگذار کردند و تیم پاناما با ۱۷ گل از ایتالیا شکست خورده بود.
این بازی به میزبانی فیلیپین امروز از ساعت ۱۳:۳۰ آغاز میشود.