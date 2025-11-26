باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماس تلفنی با «ایوان خیل پینتو» وزیر امور خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا، درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه کارائیب گفتوگو و تبادل نظر کرد.
در این تماس تلفنی، روابط و همکاریهای دو کشور در زمینههای مختلف از جمله موضوعات اقتصادی و تجاری و فناوری بررسی شد. طرفین بر اهمیت گسترش همکاریها در سطوح دوجانبه و چندجانبه و نیز در قالب همکاریهای جنوب-جنوب تاکید کردند.
طرفین همچنین ضمن مرور تحولات بینالمللی، در مورد آخرین وضعیت در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه با محکومکردن رویکرد قلدرمآبانه آمریکا در قبال ونزوئلا و دیگر کشورهای مستقل در حال توسعه در نیمکره غربی، تهدید به استفاده از زور علیه این کشور را مصداق روشن نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد و قواعد آمره حقوق بینالملل دانست و مسئولیت جمعی جامعه جهانی را برای صیانت از اصول و اهداف ملل متحد در برابر یکجانبهگرایی ستیزهجویانه آمریکا خاطرنشان کرد.
عراقچی همچنین با اشاره به تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین، این امر را خطری بزرگ برای صلح و ثبات و آرامش آن منطقه خواند و بر مسئولیت همه دولتها برای محاکمه و مجازات مقامات این رژیم که بهخاطر ارتکاب نسلکشی و سایر جنایات شنیع تحت پیگرد هستند تاکید کرد.
وزیر امور خارجه ونزوئلا با قدردانی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت تقویت روابط راهبردی تهران–کاراکاس و بر ایستادگی و مقاومت ملت و دولت ونزوئلا در برابر فشارها و مداخلات غیرقانونی آمریکا تأکید کرد.