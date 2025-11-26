سرمربی تیم ملی ووشو بانوان گفت: من فکر می‌کنم نیاز است ورزشکاران جوان بیایند در این کمیسیون شرکت کنند بخصوص زمانی که ما ورزشکار بودیم توجه چندانی به ورزشکاران نمی‌شد و الان هم باید بگویم توجهی به مربیان هم نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ الهه منصوریان سرمربی تیم ملی ووشو بانوان پس از ثبت نام برای کاندیداتوری کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک گفت: من فکر می‌کنم لازم است ورزشکاران جوان بیایند در کمیسیون شرکت کنند چرا که نیاز است زمانی که ما ورزشکار بودیم زیاد به ورزشکاران رسیدگی نمی‌شد و در حال حاضر هم به مربیان درست رسیدگی نمی‌شود و فکر می‌کنم که لازم است ما جوان‌ها بیایم در کنار همدیگر بتوانیم تغییرات و تحولات را بخوبی ایجاد کنیم و می‌شود این کار را انجام داد.

وی ادامه داد:من فکر می‌کنم خیلی از ورزشکاران به لحاظ مالی شرایط سختی دارند به نظر من می‌شود در این کمیسیون به آنها کمک کرد، می‌شود مسکن را تامین کرد یا خیلی از کار‌ها را کرد حالا من در مورد مسکن خدمت شما عرض کنم مثلا در کشور چین ورزشکاری که ازدواج می‌کند سه سال به او خانه رایگان می‌دهند خب این خانه‌ها چرخشی می‌چرخد برای بعدی و بعدی و فکر می‌کنم که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش می‌توانند با هم کمک کنند و برای کمیسیون ورزشکاران مسکن تامین شود و در استان‌های مختلف، مسکن و شهر سازی زمین‌هایی بدهد و ورزشکاران خودشون شروع کنند با هزینه و درآمد خودشان شروع به ساخت آن خانه کنند ما به آنها زمین رایگان بدهیم فکر می‌کنم خیلی کار‌ها می‌شود در این کمیسیون کرد.

برچسب ها: انتخابات کمیسیون ورزشکاران ، کمیته ملی المپیک
خبرهای مرتبط
محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری شد
فرانک پرتوآذر:باید به تبادل تجربیات و ارتقا سطح ورزشکاران توجه داشت
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک؛
فرزانه فصیحی: هدفم کمک به ورزشکاران بخصوص بانوان است
انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک؛
علی لبیب: باید دغدغه‌های ورزشکاران را انتقال و بدنبال رفع آن بود
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛
اهدای پاداش شه‌بخش در دهکده بازی‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نخستین برد تاریخ فوتسال زنان ایران در جام جهانی/ دبل فرشته کریمی
استقلال ۱ - ۱ الوصل/ آبی‌ها دو امتیاز مهم را از دست دادند
اینچه درگاهی: پلمب فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی
تک نماینده لیگ دو حریف استقلال شد/ شمس آذر در انتظار برنده پرسپولیس و تراکتور
حال و هوای ورزشگاه شهدای شهرقدس پیش از بازی استقلال - الوصل + فیلم
آیا نیمار به پایان فوتبالش رسیده است؟
فجر وزنه‌برداری؛ میزبانی بین‌المللی به ایران بازگشت
داور دربی بعد از پایان هفته یازدهم اعلام می‌شود/ ما اهل لابی گری و رایزنی نیستیم
برنامه رقابت نمایندگان کاراته ایران در قهرمانی جهان ۲۰۲۵
آخرین اخبار
آغاز مسابقات جهانی کاراته از فردا؛ قرعه‌ نمایندگان ایران مشخص شد
استقلال ۱ - ۱ الوصل/ آبی‌ها دو امتیاز مهم را از دست دادند
اتوبوس الوصل در راه ورزشگاه شهدای شهرقدس گم شد!
آمار خارق‌العاده طارمی؛ ۱۰۰ درصد تبدیل موقعیت به گل
حال و هوای ورزشگاه شهدای شهرقدس پیش از بازی استقلال - الوصل + فیلم
احمد محمدی داور شمس‌آذر و پرسپولیس شد؛ سوت استقلال و فولاد برای حیدری
فرزندان ایران در مسیر افتخار/ معرفی کاروان اعزامی ایران به پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵
از برد پرگل چلسی مقابل بارسا تا کامبک یووه در نروژ + فیلم
تساوی تیم فوتبال نوجوانان ایران مقابل لبنان
نخستین برد تاریخ فوتسال زنان ایران در جام جهانی/ دبل فرشته کریمی
برنامه رقابت نمایندگان کاراته ایران در قهرمانی جهان ۲۰۲۵
داور دربی بعد از پایان هفته یازدهم اعلام می‌شود/ ما اهل لابی گری و رایزنی نیستیم
تک نماینده لیگ دو حریف استقلال شد/ شمس آذر در انتظار برنده پرسپولیس و تراکتور
اسبقیان: روادید تیم ملی فوتبال از سوی وزارت خارجه دنبال می‌شود/ موضوع ژیمناستیک حقوقی است
بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی
فجر وزنه‌برداری؛ میزبانی بین‌المللی به ایران بازگشت
آیا نیمار به پایان فوتبالش رسیده است؟
اینچه درگاهی: پلمب فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری شد
بسته شدن ۳ پنجره نقل‌وانتقالاتی تیم لیگ برتری با اعلام فیفا
فرانک پرتوآذر:باید به تبادل تجربیات و ارتقا سطح ورزشکاران توجه داشت
جزئیات مراسم عروسی رونالدو منتشر شد
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک؛ اللهه منصوریان:معتقدم جوانتر‌ها باید بیایند در انتخابات شرکت کنند
۲ دیدار حساس برای تیم‌های ملی ایران
ترکیب احتمالی استقلال در مقابل الوصل
بازتاب عملکرد درخشان کشتی ایران در سایت اتحادیه جهانی
خبر خوش برای رونالدو!
مربی لوپز کوبایی برنده یک عمر دستاورد کمیته بین‌المللی المپیک شد
چلسی در لندن بارسلونا را زمین گیر کرد/ شکست منچسترسیتی و کامبک یووه در یخبندان+ فیلم
ووشو نقطه اتکای کاروان ورزش در ریاض بود/ شهربانو منصوریان با مصدومیت مدال برنز گرفت