باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ الهه منصوریان سرمربی تیم ملی ووشو بانوان پس از ثبت نام برای کاندیداتوری کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک گفت: من فکر می‌کنم لازم است ورزشکاران جوان بیایند در کمیسیون شرکت کنند چرا که نیاز است زمانی که ما ورزشکار بودیم زیاد به ورزشکاران رسیدگی نمی‌شد و در حال حاضر هم به مربیان درست رسیدگی نمی‌شود و فکر می‌کنم که لازم است ما جوان‌ها بیایم در کنار همدیگر بتوانیم تغییرات و تحولات را بخوبی ایجاد کنیم و می‌شود این کار را انجام داد.

وی ادامه داد:من فکر می‌کنم خیلی از ورزشکاران به لحاظ مالی شرایط سختی دارند به نظر من می‌شود در این کمیسیون به آنها کمک کرد، می‌شود مسکن را تامین کرد یا خیلی از کار‌ها را کرد حالا من در مورد مسکن خدمت شما عرض کنم مثلا در کشور چین ورزشکاری که ازدواج می‌کند سه سال به او خانه رایگان می‌دهند خب این خانه‌ها چرخشی می‌چرخد برای بعدی و بعدی و فکر می‌کنم که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش می‌توانند با هم کمک کنند و برای کمیسیون ورزشکاران مسکن تامین شود و در استان‌های مختلف، مسکن و شهر سازی زمین‌هایی بدهد و ورزشکاران خودشون شروع کنند با هزینه و درآمد خودشان شروع به ساخت آن خانه کنند ما به آنها زمین رایگان بدهیم فکر می‌کنم خیلی کار‌ها می‌شود در این کمیسیون کرد.