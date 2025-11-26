کریستیانو رونالدو بازیکن مشهور پرتغالی بالاخره مراسم عروسی خود را برگزار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - کریستیانو رونالدو و جورجینا رودریگز قرار است بعد از جام جهانی ۲۰۲۶ مراسم عروسی خود را در زادگاه رونالدو برگزار کنند.



گفته می‌شود برنامه ریزی‌ها برای برگزاری این مراسم انجام شده است و طبق اعلام رسانه پرتغالی خبر این مراسم و جزئیات برگزاری آن سر و صدای زیادی در رسانه‌های پرتغالی داشته است.



قرار است رونالدو ابتدا مراسم مذهبی را در یکی از کلیسا‌های قدیمی زادگاهش به نام فونشال آغاز کند این کلیسا قدمتی حدود ۵۰۰ سال دارد و از طراحی خاصی برخوردار است.



پس از آن مراسم در یکی از هتل‌های لوکس فونشال برگزار می‌شود و این مراسم در منطقه‌ای است که رونالدو به دنیا آمده است و کود کی خود را در آنجا سپری کرده است و پس از آن در ۱۲ سالگی به لیسبون سفر کرده است.



رونالدو آخرین جام جهانی خود را تجربه خواهد کرد و امیدوار است همانند رقیب همیشگی اش مسی برای یکبار هم که شده جام جهانی را بدست بیاورد و پس از آن در مراسم عروسی با جورجینا حضور یابد.