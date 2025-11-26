کریستیانو رونالدو بازیکن مشهور پرتغالی بالاخره مراسم عروسی خود را برگزار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - کریستیانو رونالدو و جورجینا رودریگز قرار است بعد از جام جهانی ۲۰۲۶ مراسم عروسی خود را در زادگاه رونالدو برگزار کنند.

گفته می‌شود برنامه ریزی‌ها برای برگزاری این مراسم انجام شده است و طبق اعلام رسانه پرتغالی خبر این مراسم و جزئیات برگزاری آن سر و صدای زیادی در رسانه‌های پرتغالی داشته است.

قرار است رونالدو ابتدا مراسم مذهبی را در یکی از کلیسا‌های قدیمی زادگاهش به نام فونشال آغاز کند این کلیسا قدمتی حدود ۵۰۰ سال دارد و از طراحی خاصی برخوردار است.

پس از آن مراسم در یکی از هتل‌های لوکس فونشال برگزار می‌شود و این مراسم در منطقه‌ای است که رونالدو به دنیا آمده است و کود کی خود را در آنجا سپری کرده است و پس از آن در ۱۲ سالگی به لیسبون سفر کرده است.

رونالدو آخرین جام جهانی خود را تجربه خواهد کرد و امیدوار است همانند رقیب همیشگی اش مسی برای یکبار هم که شده جام جهانی را بدست بیاورد و پس از آن در مراسم عروسی با جورجینا حضور یابد.

خبر خوش برای رونالدو!
جام جهانی ۲۰۲۶؛
اعلام رسمی سیدبندی جام جهانی از سوی فیفا/ تیم‌ملی در سید دوم جای گرفت
جهت حضور در قرعه‌کشی جام‌جهانی؛
واکنش فدراسیون فوتبال به روند صدور روادید آمریکا؛ بی‌اخلاقی کنند، نمی‌رویم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
اونقدر جادو کرد دهن کریس آخری گرفتش
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
البته این آرزو را به گور خواهد برد که مثل مسی باشه

رونالدو در قواره مسی نیست
۹
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
اونجا هم مثله اینجا طلاق آخرین راه حله
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
شایدم عقدشون تو آسمونها بسته شده. نیازی به عاقد نبوده
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۳ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
چه حرفایی میزنید، خوب هرجایی فرهنگ خودشون رو دارند با رسم و رسوم خودشون ازدواج میکنند حالا چون ما نمیدونیم نمیشه بگیم اشتباهه ان شاا... موفق باشند
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
زهرا
۱۸:۱۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
واقعا کفش بسیار عالی من یکی ازش دارم خیلی خوبه
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
خوبه قبل ازنوه دارشدن اقدام کردن
۴
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
یه جین بچه دیگه میاوردی بعد عروسی میکردی???الان یکم زوده همین جور نامزد بمونید که خوب همو بشناسید???
والا عروسی رونالدو به ماچه اصلا
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
الیاس
۱۵:۳۸ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
رونالدو یه آدم عوضیه خره.
۳۷
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
به ما چه؟
۷
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
باران آذری
۱۴:۴۶ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
واقعا معروفیت

این بدبختی و داره

چند ساله دنبال همسر واقعی هس با دوستی با دخترا ، فعلا به جورجینا هم اعتماد ندارد

معروفیت همش خب نیس

خصوصی زندگی همش تو چشم عموم هس و هر فرد معروفی ظرفیت کنترل زندگی خصوصی شو نداره
۶
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
رونالدو جان خانمت یهودیه
تو رو بخاطر پولت میخواد و ......
۱۷
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
میگم مگه بچه ندارن تازه عروسی میخاند بکنند
۵
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
مردک از مارادونا یاد میگرفتی که شرف فروختند نیست
۱۵
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
مبارک باشه چقدر خوشحال شدم ❤️❤️
۱۲
۳۱
پاسخ دادن
