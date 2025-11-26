به منظور تقویت نظام مالی هوش مصنوعی، صندوق ملی هوش مصنوعی کشور با سرمایه یکصد هزار میلیارد ریال تاسیس می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۱۳ گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ملی هوش مصنوعی را با اصلاحاتی به تصویب رساندند. براساس آن به منظور تقویت نظام تأمین مالی حوزه هوش مصنوعی در کشور.

الف- صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی ذیل سازمان ملی هوش مصنوعی تأسیس می‌گردد. سرمایه اولیه صندوق به میزان یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در لوایح بودجه سنواتی کل کشور طی سه سال تعیین می‌گردد. اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، نحوه اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن آن با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

صندوق نوآوری و شکوفایی با تصویب هیأت امنا مکلف است سالیانه حداقل بیست درصد (۲۵%) از منابع در اختیار خود را به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی اختصاص دهد.

تبصره – علاوه بر اعتبارات مندرج در بودجه‌های سالیانه کشور، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های تابعه و وابسته به دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی به صندوق مجاز است.

ب - دولت مکلف است بودجه مورد نیاز سازمان ملی هوش مصنوعی را در قالب ردیف مستقل و متناسب با اهداف، برنامه و وظایف مندرج در این قانون در لوایح بودجه سنواتی لحاظ نماید.

پ- سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی بخش خصوصی و غیردولتی در زمینه توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی کشور اعم از زیرساخت‌های پردازشی، توسعه الگوریتم‌ها و دادگان (دیتا سِت) و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع، کمک به افزایش سرمایه صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی مشمول بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ می‌شود.

ت- دولت مکلف است سالیانه حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از محل حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از درآمد‌های کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۹/ ۰۸/ ۱۳۹۲ جهت حمایت از توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی اعم از تأمین تجهیزات پردازشی، اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از تشکیل کارور‌ها و کسب و کار‌های نوپای خدمات پردازشی و سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای این قانون در چهارچوب قانون بودجه سالیانه به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی اختصاص دهد.

ث- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که منابع و اعتبارات مورد نیاز آنها در جهت تحقق تکالیف محوله در حوزه هوش مصنوعی در ردیف‌های بودجه سنواتی در سقف اعتبارات مصوب سالانه پیش‌بینی گردد.

منبع: مجلس شورای اسلامی

برچسب ها: هوش مصنوعی ، مجلس شورای اسلامی
خبرهای مرتبط
اعلام وصول طرح استفساریه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها
یک فوریت لایحه «جنایات بین‌المللی» تصویب شد
در بیانیه‌ای مطرح شد؛
بسیج؛ پاره تن مردم و تکیه‌گاه در زمان بحران‌ها
رامین در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
کالابرگ برای سه دهک اول، هفته آینده اجرا می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
یه پول مفت خوری جدید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
امیدواریم این پول به دست نخبگان اصلی برسد و مشکل کشور حل گردد باید نظارت شدید و عمل گرایی باشد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
صندوق و راه جدید برای جذب پول ولی بدون خروجی مانند دیگر امور که سرمایه مملکت هزینه می شود ولی خبری از عملکرد نیست فقط اجی مجی لا ترجی
۰
۲
پاسخ دادن
Sweden
ناشناس
۱۲:۰۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
هروقت میخوان عدد رو کوچک نشون بدن میگن همت ولی وقتی میخوان بزرگش کنن میگن هزار میلیارد!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
با این حجم از کسری بودجه هی سوراخ جدید واسه خرج کردنش باز کنید
۰
۶
پاسخ دادن
توضیح نیروی هوایی ارتش درباره عبور جنگنده خودی از آسمان تهران
با حضور فرمانده کل سپاه؛ مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره)
هنرمندان زن خارج از کشور می‌توانند بازگردند
گزارش وزیر تعاون از کیفیت اجرای طرح کالابرگ
دریادار سیاری: نیروی دریایی ارتش دریا را از صحنه تهدید به میدان اقتدار بدل ساخته است
تاکید پزشکیان بر تسریع هر چه بیشتر در به نتیجه رسیدن طرح‌های مهار گاز‌های همراه
عراقچی: آمریکا اراده واقعی برای مذاکره ندارد/ ایران پیروز جنگ ۱۲ روزه بود
رفع فیلترینگ صرفا در اختیار رئیس جمهور نیست
لاریجانی: توطئه آمریکایی-صهیونیستی پشت جنگ اخیر بود
اعلام وصول طرح استفساریه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها
آخرین اخبار
مطالبات عراقچی از جامعه جهانی برای احقاق حقوق قربانیان تسلیحات شیمیایی
سردار شکارچی: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی همه دنیا علیه ایران بسیج شد
عارف: هنر می‌تواند پلی برای صلح، همدلی و مقابله با صدا‌های تفرقه‌افکن باشد
عراقچی: آمریکا اراده واقعی برای مذاکره ندارد/ ایران پیروز جنگ ۱۲ روزه بود
لاریجانی: امیدوارم مسائل خط لوله گاز ایران به پاکستان به‌زودی حل شود
رفع فیلترینگ صرفا در اختیار رئیس جمهور نیست
بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت به مناسبت روز بسیج مستضعفین
عارف: عواید حاصله از مصوبه بنزین در قالب کالابرگ به مردم ارائه می‌شود
عراقچی: غرب باید به علت تامین سلاح‌های شیمیایی برای رژیم صدام پاسخگو باشد
هنرمندان زن خارج از کشور می‌توانند بازگردند
توضیح سخنگوی دولت درباره سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی و خودرو‌های نوشماره
تاکید پزشکیان بر تسریع هر چه بیشتر در به نتیجه رسیدن طرح‌های مهار گاز‌های همراه
گزارش وزیر تعاون از کیفیت اجرای طرح کالابرگ
عارف: مدیرِ مخالف تصمیمات دولت، نمی‌تواند به عنوان مدیر ارشد دولت باقی بماند
عزیمت وزیر امور خارجه به پاریس
با حضور فرمانده کل سپاه؛ مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره)
دریادار سیاری: نیروی دریایی ارتش دریا را از صحنه تهدید به میدان اقتدار بدل ساخته است
دیدار لاریجانی با فرمانده ارتش پاکستان
روایت تخت‌روانچی از سفر به تاجیکستان؛ تاکید بر تقویت روابط بر مبنای اشتراکات فرهنگی
توضیح نیروی هوایی ارتش درباره عبور جنگنده خودی از آسمان تهران
لاریجانی: توطئه آمریکایی-صهیونیستی پشت جنگ اخیر بود
اعلام وصول طرح استفساریه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها
صندوق ملی هوش مصنوعی با سرمایه ۱۰ هزار میلیاردی تاسیس می‌شود
یک فوریت لایحه «جنایات بین‌المللی» تصویب شد
عراقچی: تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه کارائیب خطری بزرگ برای صلح و ثبات آن منطقه است
بسیج؛ پاره تن مردم و تکیه‌گاه در زمان بحران‌ها
کالابرگ برای سه دهک اول، هفته آینده اجرا می‌شود
تفکر بسیجی سدی در مقابل آمریکا و صهیونیسم بوده است
آغاز‌به‌کار پایگاه مقاومت بسیج نمایندگان مجلس
تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس