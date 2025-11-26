معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از راه اندازی یک واحد نانوایی صنعتی در استان، با هدف ساماندهی و کنترل قیمت عرضه نان در فروشگاه های زنجیره ای، خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - عباس میراحمدی معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با هدف ارتقا کیفیت نان و جلوگیری از تخلفات احتمالی عرضه نان در سوپر مارکت‌ها و حذف واسطه‌های غیر مجاز یک واحد نانوایی صنعتی با ظرفیت ۲۰۰۰ قرص نان در ساعت در شرف راه اندازی می‌باشد.

وی افزود: با راه اندازی این نانوایی نان با بسته‌های دولتی ۵ تایی با قیمت مصرف کننده هر بسته حدود ۲۴۰۰۰ تومان و بسته ۱۰ تایی ۳۲۵۰۰ تومان در سطح سوپر مارکت‌ها عرضه خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در نظر داریم با افزایش ظرفیت چنین نانوایی‌ها در سطح استان عرضه نان در سوپر مارکت‌ها ساماندهی و علاوه بر نانوایی‌های دولتی نانوایی آزاد پز نیز نان با کیفیت در بسته بندی مناسب قیمت مصوب و با شرایط بهداشتی و قیمت مناسب راه اندازی و از عرضه غیرمجاز نان در سوپر مارکت‌ها جلوگیری گردد.

میراحمدی، در خصوص اقدامات انجام شده در راستای ارتقای کیفیت آرد و ترویج نان کامل، افزود: رتبه بندی کارخانجات آرد استان با همکاری اداره کل استاندارد، اداره کل غله، معاونت غذا و دارو، صمت در راستایی برنامه ریزی جهت تعیین سهمیه گندم کارخانجات بر اساس رتبه، برگزاری جلسات کارشناسی برای ترویج استفاده از نان کامل با استفاده از آرد کامل از اقداماتی می‌باشد که در راستای ارتقای کیفیت آرد وترویج نان کامل در حال انجام است.

وی بیان کرد: در راستای توزیع عادلانه آرد نوع ۶ و تأمین نیاز شهروندان، برش شهرستانی آرد نوع ۶ برای ۱۲ شهرستان استان، معرفی نانوایان جدید الاحداث با سهمیه آرد نوع ۶ و کمک به تأمین نیاز شهروندان استان به نان با کیفیت انجام شد.

میراحمدی ادامه داد: اقدامات تاثیر گذاری در خصوص بهبود کیفیت گندم و آردبرنامه ریزی شده است که انجام آنالیز تخصصی گندم استان با همکاری کارخانه آرد کیار، تعیین شاخص‌های مهم کیفیت نان بر اساس نتایج آنالیز و برنامه ریزی برای کشت گندم با کیفیت بالا در آینده با همکاری واحد تولیدات گیاهی و مرکز تحقیقات کشاورزی، شماری از اقدامات انجام شده در این راستا می‌باشد.