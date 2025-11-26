باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - بیژن طاهری مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری در آیین رونمایی از خودرو‌های جدید امدادی، تاکید کرد: درحال حاضر ۱۵ دستگاه دناپلاس توربو اتومات‌، ۳ دستگاه آمبولانس امدادی و ۱ دستگاه تویوتا هایلوکس دوکابین برای ست نجات به ناوگان لجستیک استان اضافه شد حالا‌ با نونوار شدن ناوگان امدادی، توانایی‌های ما در ارائه خدمات به نیازمندان و آسیب‌دیدگان از حوادث به طرز چشمگیری افزایش یافته است. در شرایط بحرانی، سرعت عمل و تجهیزات کارآمد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به تجهیزات پیشرفته این خودروها، افزود: این خودرو‌ها به سیستم‌های ارتباطی و نجات مجهز هستند که کارآمدی ما را در عملیات‌های امدادی افزایش می‌دهد. همچنین، برگزاری آموزش‌های لازم برای امدادگران به منظور بهره‌برداری صحیح از این تجهیزات در دستور کار قرار دارد.

طاهری بیان کرد: جمعیت هلال احمر به عنوان نهاد عمومی و غیر دولتی، همواره در تلاش است تا بهترین خدمات را به هموطنان ارائه دهد و این رونمایی نشان‌دهنده تعهد ما به ارتقاء کیفیت خدمات است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری ابراز امیدواری کرد: با افزایش منابع و تجهیزات و با سرعت و کارایی بیشتری به نیاز‌های مردم پاسخ می‌دهیم.

وی ادامه داد: با این اقدام، جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری نه تنها نگاهی به آینده دارد بلکه پیوسته در خدمت به انسانیت و حفظ جان و سلامت هموطنان عزیز خود خواهد بود.