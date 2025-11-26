منابع نزدیک به نتانیاهو انتصاب ایال زامیر به عنوان رئیس ستاد ارتش اسرائیل را «اشتباه فاحش» خواندند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع نزدیک به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کردند که انتصاب ایال زامیر به عنوان رئیس ستاد ارتش، «اشتباه فاحشی» بوده است.

این منابع گفتند: «ما در انتصاب او مرتکب اشتباه شدیم. او رفتار بسیار مستقلی دارد و در جهتی کاملا مخالف با تعهداتی که داده پیش می‌رود.»

شبکه رسمی پخش رژیم تروریستی اسرائیل افزود که نتانیاهو در جلسه‌ای پیشین روز سه‌شنبه به زامیر گفته است: «در برخی مسائل حق با توست، اما در نهایت تابع رهبری سیاسی هستی.»

این تنش‌ها در حالی رخ داده است که اختلافات واضحی میان اسرائیل کاتس، وزیر جنگ زامیر وجود دارد و نتانیاهو روز همان روز برای میانجی‌گری بین آنها وارد عمل شد.

نتانیاهو پیش‌تر در عصر دوشنبه اعلام کرده بود قصد دارد جلسه میانجی‌گری سه‌جانبه‌ای برگزار کند، اما کاتس مخالفت کرده و اصرار داشت جلسات جداگانه‌ای با نتانیاهو و مسئولان نهاد امنیتی برگزار شود.

ریشه اختلاف میان کاتس و زامیر به انتصابات عالی‌رتبه در ارتش بازمی‌گردد که توسط رئیس ستاد پیشنهاد می‌شود و نیاز به تایید وزیر جنگ دارد.

تنش‌ها روز دوشنبه شدت گرفت، پس از آنکه کاتس اعلام کرد سرهنگ بازنشسته یائیر فولانسکی ناظر وزارت جنگ، کمیته‌ای را که زامیر با ریاست سرلشگر بازنشسته سامی ترجمان تشکیل داده برای صدور حکم نهایی تحقیقات ارتش درباره وقایع هفتم اکتبر، از جمله تعیین مسئولیت‌ها در ستاد ارتش، بررسی خواهد کرد.

کاتس از این ناراحت بود که زامیر پیش از اتخاذ تصمیمات مربوط به افسران ارشد، او را مطلع نکرده است. یک منبع مطلع به شبکه پخش گفت روابط عملی میان آنها «به حداقل رسیده است».

منبع: آر تی

