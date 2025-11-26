سرپرست فرهنگسرای امید از برگزاری رویداد «نوجوان بدون مرز» با هدف فراهم کردن بستری برای نقش‌آفرینی بین‌المللی نوجوانان ایرانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ابوالفضل باقری حسن‌آبادی سرپرست فرهنگسرای امید با اعلام این خبرگفت: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند دانش‌آموزان ما باید با دانش‌آموزان کشور‌های دیگر چه در منطقه ارتباط بگیرند و حقایق را برایشان تبیین کنند و بر این اساس، یک حرکت عمومی علیه استکبار در کل جهان راه بیفتد، رویداد «نوجوان بدون مرز» را طراحی کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: در این رویداد، نوجوانان می‌آموزند چه‌طور باید این ماموریت را پی بگیرند و با دانش‌آموزان نقاط دیگر جهان ارتباط برقرار کنند. اینکه از چه نرم‌افزار‌هایی استفاده کنند، چه‌طور اسیر رسانه نشوند، در تله‌های مجازی وارد نشوند، با چه کسی ارتباط بگیرند و... این مسائل باید به نوجوانان آموزش داده شود.

باقری ادامه داد: این رویداد در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ آذر در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار می‌شود. مخاطبان رویداد از تهران و دیگر استان‌های کشور هستند و به شکل بازی‌واره و با انجام ماموریت‌های گوناگون، مهارت‌های لازم را فرا می‌گیرند.

سرپرست مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۳ با تشریح جزئیات برنامه گفت: روز اول بیشتر به فعالیت‌های آموزشی اختصاص دارد و روز دوم به مرحله انجام عملیات‌ها می‌رسیم. پس از پایان رویداد، شرکت‌کنندگان از طریق عضویت در یک نرم‌افزار تلفن همراه، بمدت دو ماه همان ماموریت‌هایی را که در رویداد آموزش دیده‌اند، پیش می‌برند و در فضای بین‌الملل فعالیت می‌کنند.

وی در پایان گفت: امیدواریم با این حرکت، به شبکه خوبی از نوجوانان فعال در عرصه بین‌الملل برسیم و بتوانیم ماموریت صدور انقلاب اسلامی را با آنها پیش ببریم. 

برچسب ها: فرهنگسرا ، فعالیت آموزشی
خبرهای مرتبط
میزبانی نوجوانان در جشن بزرگ امام رضایی‌های تهران
فرهنگسرای نیاوران میزبان جشنواره هنر و فرهنگ ملل شرق می‌شود
تقدیر از «مادران چشم به راه» در فرهنگسرا‌های شهر تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وقتی فرمایشات رهبر انقلاب برای بانوی بسیجی چراغ راه شد + فیلم
آثار راه‌یافته به جشنواره جهانی فیلم فجر
پرونده فساد سیستمی کره با مجموعه «سرگردان» در افق باز می‌شود
سریال «پزشک دربار» روی آنتن شبکه سلامت
نقش‌آفرینی بین‌المللی نوجوانان ایرانی با برگزاری رویداد «نوجوان بدون مرز»
خصوصیات اخلاقی شهید باقری‌نژاد از زبان برادرش + فیلم
توصیه رهبر معظم انقلاب به بسیجی‌ها + فیلم
آخرین اخبار
آثار راه‌یافته به جشنواره جهانی فیلم فجر
خصوصیات اخلاقی شهید باقری‌نژاد از زبان برادرش + فیلم
توصیه رهبر معظم انقلاب به بسیجی‌ها + فیلم
سریال «پزشک دربار» روی آنتن شبکه سلامت
وقتی فرمایشات رهبر انقلاب برای بانوی بسیجی چراغ راه شد + فیلم
پرونده فساد سیستمی کره با مجموعه «سرگردان» در افق باز می‌شود
نقش‌آفرینی بین‌المللی نوجوانان ایرانی با برگزاری رویداد «نوجوان بدون مرز»
بیوک میرزایی: نقش‌های «دشتستان» واقعی هستند
آهنین‌جان: «الگوریتم» کلیشه‌ها را شکست