عضو هیات رییسه مجلس، طرح استفساریه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها در خصوص تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی را اعلام وصول کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جباری، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز -چهارشنبه ۵ آذرماه- مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول را به شرح زیر قرائت کرد.

- طرح استفساریه تبصره (یک) ماده (یک) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ و اصلاحیه یکم آبان ۱۳۸۵

در این تبصره قانونی آمده است؛ تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد.

نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.

سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواست‌ها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.

برچسب ها: حفظ اراضی ، مجلس شورای اسلامی
خبرهای مرتبط
در بیانیه‌ای مطرح شد؛
بسیج؛ پاره تن مردم و تکیه‌گاه در زمان بحران‌ها
صندوق ملی هوش مصنوعی با سرمایه ۱۰ هزار میلیاردی تاسیس می‌شود
یک فوریت لایحه «جنایات بین‌المللی» تصویب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
جناب آقای رضا جباری، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز -چهارشنبه ۵ آذرماه- مجلس شورای اسلامی
امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ هست که متأسفانه چرا هنوز فیش حقوقی مرداد، شهریور، مهرماه وآبان ماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است شرم آور و تاسف بار است و متأسفانه هیچ کسی هم در مخابرات منطقه تهران، شرکت مخابرات ایران، دولت، مجلس و... پاسخگو و جوابگو نیستند چرا؟
۰
۱
پاسخ دادن
توضیح نیروی هوایی ارتش درباره عبور جنگنده خودی از آسمان تهران
با حضور فرمانده کل سپاه؛ مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره)
هنرمندان زن خارج از کشور می‌توانند بازگردند
گزارش وزیر تعاون از کیفیت اجرای طرح کالابرگ
دریادار سیاری: نیروی دریایی ارتش دریا را از صحنه تهدید به میدان اقتدار بدل ساخته است
تاکید پزشکیان بر تسریع هر چه بیشتر در به نتیجه رسیدن طرح‌های مهار گاز‌های همراه
عراقچی: آمریکا اراده واقعی برای مذاکره ندارد/ ایران پیروز جنگ ۱۲ روزه بود
رفع فیلترینگ صرفا در اختیار رئیس جمهور نیست
لاریجانی: توطئه آمریکایی-صهیونیستی پشت جنگ اخیر بود
اعلام وصول طرح استفساریه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها
آخرین اخبار
مطالبات عراقچی از جامعه جهانی برای احقاق حقوق قربانیان تسلیحات شیمیایی
سردار شکارچی: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی همه دنیا علیه ایران بسیج شد
عارف: هنر می‌تواند پلی برای صلح، همدلی و مقابله با صدا‌های تفرقه‌افکن باشد
عراقچی: آمریکا اراده واقعی برای مذاکره ندارد/ ایران پیروز جنگ ۱۲ روزه بود
لاریجانی: امیدوارم مسائل خط لوله گاز ایران به پاکستان به‌زودی حل شود
رفع فیلترینگ صرفا در اختیار رئیس جمهور نیست
بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت به مناسبت روز بسیج مستضعفین
عارف: عواید حاصله از مصوبه بنزین در قالب کالابرگ به مردم ارائه می‌شود
عراقچی: غرب باید به علت تامین سلاح‌های شیمیایی برای رژیم صدام پاسخگو باشد
هنرمندان زن خارج از کشور می‌توانند بازگردند
توضیح سخنگوی دولت درباره سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی و خودرو‌های نوشماره
تاکید پزشکیان بر تسریع هر چه بیشتر در به نتیجه رسیدن طرح‌های مهار گاز‌های همراه
گزارش وزیر تعاون از کیفیت اجرای طرح کالابرگ
عارف: مدیرِ مخالف تصمیمات دولت، نمی‌تواند به عنوان مدیر ارشد دولت باقی بماند
عزیمت وزیر امور خارجه به پاریس
با حضور فرمانده کل سپاه؛ مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره)
دریادار سیاری: نیروی دریایی ارتش دریا را از صحنه تهدید به میدان اقتدار بدل ساخته است
دیدار لاریجانی با فرمانده ارتش پاکستان
روایت تخت‌روانچی از سفر به تاجیکستان؛ تاکید بر تقویت روابط بر مبنای اشتراکات فرهنگی
توضیح نیروی هوایی ارتش درباره عبور جنگنده خودی از آسمان تهران
لاریجانی: توطئه آمریکایی-صهیونیستی پشت جنگ اخیر بود
اعلام وصول طرح استفساریه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها
صندوق ملی هوش مصنوعی با سرمایه ۱۰ هزار میلیاردی تاسیس می‌شود
یک فوریت لایحه «جنایات بین‌المللی» تصویب شد
عراقچی: تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه کارائیب خطری بزرگ برای صلح و ثبات آن منطقه است
بسیج؛ پاره تن مردم و تکیه‌گاه در زمان بحران‌ها
کالابرگ برای سه دهک اول، هفته آینده اجرا می‌شود
تفکر بسیجی سدی در مقابل آمریکا و صهیونیسم بوده است
آغاز‌به‌کار پایگاه مقاومت بسیج نمایندگان مجلس
تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس