باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با چهل و ششمین سالگرد گرامیداشت هفته بسیج، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه با جمعی از بسیجیان قوه قضائیه دیدار کرد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این دیدار، ضمن برشمردن اوصاف و شاخصه‌های بسیجیان، اظهار کرد: بسیج شجره طیّبه و درخت تنومند و پرباری است که امروز از مرز‌های ایران اسلامی فراتر رفته است و طلایه‌دار مقابله با استکبار و مستکبرین در عالم شده است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به فراگیری تفکر بسیجی در جامعه ایران اسلامی گفت: بسیج مختص و منحصر به یک قشر و طبقه خاص نیست؛ بسیج متعلق به همه ملت است و آحاد مردم از تفکر و اَعمال حَسنه بسیجیان بهره‌مند و مُستفیض می‌شوند. حتی افرادی که ممکن است با تفکر بسیجی و دینی اُنس و الفت نداشته باشند، از خدمات بسیجیان به جامعه بهره‌مند و محظوظ می‌شوند؛ در رخداد‌ها و حوادث مختلف، این بسیجیان هستند که پا به میدان و معرکه می‌گذارند و به مردم و مسلمین خدمت بی منت روا می‌دارند.

وی با اشاره به آرمان‌گرایی توأم با عقلانیت بسیجیان تصریح کرد: بسیج و بسیجیان آرمان‌گرا هستند، اما این آرمان‌گرایی را با عقلانیت و تدبیر تلفیق می‌کنند. بسیجیان در دنیایی که مستمراً در حال تحول و تطوّر است، تمام همت خود را معطوف به آن می‌کنند که بر علم خود و بر تقوای خود بیفزایند. بسیجیان در حوزه مجهز شدن به فناوری‌های روز نیز کوشا هستند و در این عرصه منفعلانه رفتار نمی‌کنند.

وی در ادامه با انتقاد از رواج واژگانی مجعول و بی‌مایه نظیر «تندرو»، «کُندرو» و ... در ادبیات سیاسی کشور، بیان داشت: کسانی واژه‌ها و عبارت‌هایی نظیر «تندرو» و «کُندرو» را ابداع کرده‌اند؛ اما ما نباید این واژگان مجعول و غیرواقعی را توسعه دهیم؛ تندروی و کندروی معنایی ندارد؛ جلو افتادن از امام غلط، عقب افتادن از امام هم غلط، وقتی فردی در هر شرایطی اعم از جنگ و صلح و فتنه، به وظایف و تکالیف خود عمل می‌کند و اهل تدیّن و انقلابی‌گری و مقاومت در راه حق است و ایضاً عاقلانه رفتار می‌کند، او بسیجی است؛ چنین فردی در حزب الله است و حزب‌اللهی است.

محسنی اژه‌ای افزود: بسیجی مؤمن و متدیّن است؛ عاقل و انقلابی است؛ یارِ مظلوم و خصمِ ظالم است؛ مخلص و پرتلاش است؛ در راه حق سختی‌ها را تحمل می‌کند و اهل مقاومت و استقامت است؛ اینها شاخصه‌های یک بسیجی است؛ اینها ویژگی‌هایی است که در تمام دنیا، بسیجیان ما را بدان‌ها می‌شناسند؛ بنابراین تندروی و کندروی معنایی ندارد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه سرمایه اصلی قوه قضاییه قضات و کارکنان آن هستند، گفت: بسیجیان فعال در قوه قضاییه که تعدادشان به رقم قابل توجه ۱۷ هزار می‌رسد، می‌توانند نقش بی‌بدیلی در ارتقاء سطح کیفی کارکنان قضایی در شوؤن مختلف ایفا کنند.

رئیس دستگاه قضا ضمن برشمردن حیطه‌هایی که در آنها، بسیجیان قوه قضائیه می‌توانند منشأ اثر باشند، افزود: ما در قوه قضائیه درصدد شناسایی و جذب نیرو‌های جوان، نخبه و متعهد هستیم؛ در اینجا، بسیجیان دستگاه قضا می‌توانند منشأ اثر باشند.

وی ادمه داد: در حوزه‌های دیگری نظیر ارتقاء اخلاق حرفه‌ای، توسعه و بسط حُسن رفتار با ارباب رجوع و صیانت از مجموعه نیز بسیجیان قوه قضائیه می‌توانند پیشرو و طلایه‌دار باشند.

وی بیان داشت: تکریم بیش از پیش مردم و مراجعان به مراکز قضایی برای ما یک اصل اولویت‌دار است؛ در این عرصه خطیر، بسیجیان کمک‌کار ما باشند؛ در حوزه بسیار مهمِ صیانت از مجموعه قضایی و صیانت از فرد فرد کارکنان قضایی نیز بسیجیان یار و یاور ما باشند. ما معتقدیم که لغزش هر فردی در هر دستگاهی زیان‌بار و تأثرآور است، اما این زیان و تأثر برای لغزش فردی که عضوی از قوه قضائیه است، مضاعف است؛ فلذا در این وادی مهم، بسیجیان با تمام توان به میدان بیایند و ما را یاری کنند تا صیانت‌مان از مجموعه و کارکنان، دوچندان شود.

محسنی اژه‌ای به تکلیف قوه قضائیه در حوزه گسترش عدالت و نقش بسیجیان در این عرصه اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از وظایف و مأموریت‌های اصلی ما در قوه قضائیه، گسترش عدالت است؛ تکلیف ما، بسط و گسترش عدالت است و این امر صرفاً منحصر به آرای صادره از جانب محاکم و مراجع ما نیست، بلکه ما موظفیم عدالت را در همه ساحت‌ها و شؤون گسترش دهیم؛ در این عرصه مهم نیز بسیجیان می‌توانند کمک‌کار و یاور ما باشند. بسیجیان فعال در قوه قضاییه نیز در حوزه گسترش عدالت در خودِ دستگاه قضا، کوشا و فعال باشند؛ اگر ما نتوانیم عدالت را در مجموعه خودمان گسترش دهیم، ممکن است در بسط عدالت در جامعه نیز توفیق نیابیم.

رئیس قوه قضائیه در پایان با اشاره به نقشی که بسیجیان دستگاه قضا می‌توانند در حوزه ارتقاء سطح معنوی و فرهنگی خانواده‌های کارکنان قضایی داشته باشند، خاطرنشان کرد: ما مکرراً تاکید کرده‌ایم که کارکنان قضایی نسبت به خانواده‌های خود، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و با وجود سنگینی کار در دستگاه قضا، تحت هیچ شرایطی از خانواده خود غافل نشوند؛ از سویی دیگر، ما مسئولان قوه قضاییه نسبت به خانواده کارکنان قضایی، خود را موظف می‌دانیم؛ در این عرصه نیز از شما بسیجیان، درخواست کمک می‌کنیم؛ شما در حوزه ارتقاء سطح معنوی و فرهنگی و به طور کلی سایر سطوح مرتبط با زیست اجتماعی خانواده‌های کارکنان قضایی، می‌توانید منشأ اثر باشید.

منبع: قوه قضاییه