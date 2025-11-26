رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسـین رحیمی با بیان اینکه در تعاقب تشدید کمبود و گرانی نهاده‌های دامی که آثار زیادی بر افزایش قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی مردم می‌گذارد، این موضوع به طور ویژه در دستورکار پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار گرفت، گفت: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، یکی از علت‌های اصلی این موضوع، احتکار نهاده‌های دامی از سوی برخی سوداگران اقتصادی است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تأکید بر اینکه کمبود نهاده‌های دامی زمینه نارضایتی فعالان اقتصادی را در این حوزه ایجاد می‌کند، عنوان کرد: در پی اخبار واصله مبنی بر دپوی نهاده‌های وارداتی و در عملیاتی مشترک با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی با بهره‌گیری از سامانه‌های در اختیار و بررسی از میزان واردات نهاده‌ها مشخص شد، ۵ شرکت با سوء استفاده از وضعیت کمبود نهاده در کشور بالغ بر ۴۲ هزار و ۲۲۰ تن نهاده دامی از نوع ذرت، جو و سویا وارداتی را احتکار و از عرضه آن خودداری کرده‌اند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به دستگیری ۵ متهم و تشکیل ۵ پرونده در این زمینه، خاطرنشان کرد: متهمان این پرونده به مبلغ ۴۶۷ میلیارد تومان جریمه شدند.

سردار رحیمی بیان کرد: هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص احتکار و قاچاق کالا و سایر جرایم اقتصادی را با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.

منبع: فراجا

برچسب ها: پلیس امنیت اقتصادی ، کشف نهاده دامی قاچاق
خبرهای مرتبط
رییس پلیس امنیت اقتصادی:
۲۰۰۰ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۴۷ میلیارد کشف شد
دستگیری ۵۱ نفر به اتهام قاچاق و احتکار نهاده دامی
انهدام شبکه قاچاق سوخت با همکاری مشترک فراجا و دستگاه قضایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرقت در خانواده ما ارثی است
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
تهران از ابتدای سال جاری فقط ۶ روز هوای پاک داشته است
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
راهکار‌های جلوگیری از سرقت وسایل نقلیه و کشف خودروی سرقت شده
۴۰ هزار خودرو متخلف توقیف ساعتی شدند/ اعمال قانون حدود ۱۹۰۰ فقره خودرو‌های دودزا
کاهش طلاق‌های شتاب‌زده با مدیریت هوشمند خانواده
مهلت یک روزه سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
آخرین اخبار
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
اعمال قانون بیش از ۵ میلیون فقره تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت
فعالیت ۷۴ شعبه دادگاه خانواده در سراسر استان تهران
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
محسنی اژه‌ای: واژگان بی مایه «تندرو» و «کندرو» را توسعه ندهیم
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
بهبود استحکام و کیفیت خودرو‌ها نیمی از تلفات تصادفات را کاهش می‌دهد
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
مهلت یک روزه سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
راهکار‌های جلوگیری از سرقت وسایل نقلیه و کشف خودروی سرقت شده
۴۰ هزار خودرو متخلف توقیف ساعتی شدند/ اعمال قانون حدود ۱۹۰۰ فقره خودرو‌های دودزا
سرقت در خانواده ما ارثی است
کاهش طلاق‌های شتاب‌زده با مدیریت هوشمند خانواده
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
تهران از ابتدای سال جاری فقط ۶ روز هوای پاک داشته است
فرماندار تهران: آینده کشور در گرو رفع موانع ازدواج و حمایت از خانواده است
پدیده وارونگی دما در تهران شدت گرفته است
آغاز ثبت نام برای عمره ماه رجب و شعبان از ۹ آذر ماه/اعزام به فرودگاه طائف شروع شد
ثبت ۳۶۰ هزار تردد غیرمجاز خودرو‌ها از روز شنبه در تهران
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه: مراقب تله‌های دیجیتال باشید
۴۸ آتش‌نشان تهرانی در ارتفاع ۲۵۰۰ متری برای مهار آتش در جنگل‌های الیت
مسئول بسیج حقوقدانان تهران: پرونده‌های حوزه خانواده افزایش یافته است
والدین چگونه عزت نفس فرزندان خود را از بین می‌برند؟ + فیلم
بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد تامین اجتماعی پرداخت شد
عطرچای رضوی در تهران پیچید
اعلام جرم دادستانی تهران علیه یک نماینده سابق مجلس
بررسی آمار فوتی‌های متعلق به گاز مونوکسیدکربن + فیلم
پرداخت ۸ همت از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد
عملیات گسترده هلال‌احمر در مهار حریق جنگل‌های هیرکانی