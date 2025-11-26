باشگاه خبرنگاران‌جوان - مهندس سید «سعید شاهرخی» در بازدید از طرح‌های راهسازی شهرستان رومشکان ضمن ابراز قدردانی از اقدامات انجام شده، خواستار تسریع در عملیات اجرایی پروژه‌های جاده‌ای به طول ۲۰ کیلومتر و ارتقای مسیر ۳ و نیم کیلومتری شد و افزود: وضعیت ایمنی جاده‌های این شهرستان باید ارتقا یابد.

وی گفت: اقدامات انجام گرفته قابل تقدیر است، اما با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته انتظار بیشتر و فعالتری از تیم اجرایی می‌رود به ویژه با توجه به نزدیک شدن فصل سرما و اهمیت بالای این پروژه‌ها برای منطقه ضروری، باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

استاندار لرستان تصریح کرد: برخی پروژه‌های عمرانی اولویت ملی دارند و از منابع اعتباری قابل توجهی بهره‌مند شده‌اند که باید از این فرصت استفاده کرد.

به گفته شاهرخی، نماینده مردم کوهدشت و رومشکان نقش مثبتی در تخصیص و مدیریت منابع مالی در اختیار ایفا و ۱۰۰ میلیارد تومان در حوزه راهداری و راهسازی به این شهرستان‌ها کمک کرده است.

وی اظهار داشت: هرچند بودجه‌ها از منابع مختلف تامین شده، اما همه برای خدمت به مردم لرستان است و باید با همکاری همه دستگاه‌ها در اولویت‌های ضروری به کار گرفته شود.

منبع: استانداری لرستان