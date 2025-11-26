باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای درج گروه اخوان‌المسلمین در فهرست «سازمان‌های تروریستی» استقبال کرد.

او این اقدام را در گفت‌و‌گو با شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان» روز سه‌شنبه «تصمیمی استراتژیک، شجاعانه و تاریخی» توصیف کرد!

قرقاش همچنین اشاره کرد که این تصمیم «یکی از ریشه‌های اصلی افراط‌گرایی را هدف قرار می‌دهد» و تأکید کرد که «این رده‌بندی توانایی گروه در تامین مالی و سازماندهی را محدود خواهد کرد».

روز دوشنبه، ترامپ فرمان اجرایی امضا کرد تا برخی از شاخه‌های گروه اخوان‌المسلمین به‌عنوان سازمان‌های «تروریستی خارجی» شناخته شوند؛ اقدامی که زمینه را برای اعمال تحریم علیه شاخه‌های هدف فراهم می‌کند.

کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که این فرمان اجرایی «فرآیندی را آغاز می‌کند که طی آن برخی از شاخه‌ها یا زیرمجموعه‌های گروه اخوان‌المسلمین به‌عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی شناخته می‌شوند»، به‌ویژه شاخه‌های اخوان‌المسلمین در لبنان، مصر و اردن مورد اشاره قرار گرفتند.

در زمینه‌ای دیگر، قرقاش ادعا کرد که موضع کشورش در بحران سودان بر حمایت از آتش‌بس انسانی بدون شرط و پیشبرد انتقال به حکومت مدنی استوار است.

او همچنین مدعی شد که «امارات پس از آمریکا، دومین کمک‌کننده بزرگ به کمک‌های انسانی سودان است و قصد دارد این حمایت را در مراحل آینده تقویت کند».

منبع، الخلیج آنلاین