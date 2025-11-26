رئیس فدراسیون ژیمناستیک گفت: پلمب فدراسیون بدون حکم قضایی و از سوی حراست وزارت ورزش انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - ظهر دیروز خبری مبتنی بر پلمپ فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران در رسانه ها منتشر شد. رئیس فدراسیون ژیمناستیک، زهرا اینچهدرگاهی، در گفتوگویی توضیح داد که از روز گذشته در تلاش برای دریافت علت این تصمیم بوده، اما «به نقطه متقنی نرسیده است».
وی اظهار داشت: «روز چهارم آذر، تعدادی از کارکنان فدراسیون هنگام مراجعه به محل کار با درِ بسته و برچسب پلمبشده از سوی حراست وزارت ورزش مواجه شدند؛ اما هیچ نشانهای از حکم یا دستور قضایی روی آن برچسب وجود نداشت. تاکنون نیز از طریق سامانه ابلاغ قوه قضاییه، هیچ اطلاعیهای در این خصوص به من ابلاغ نشده است.»
اینچهدرگاهی افزود که در پی مراجعات روز گذشته به وزارت ورزش، مدیران حراست و حقوقی وزارت به صورت شفاهی اعلام کردهاند این اقدام «با دستور قضایی» انجام شده؛ با این حال، «تا این لحظه سندی در این باره در اختیار فدراسیون قرار نگرفته است» و به خود حراست وزارت ورزش روز دوم آذر ماه ساختمان فدراسیون را پلمب کرده است.»
رئیس فدراسیون ژیمناستیک، ضمن اشاره به احتمال وجود اختلاف نظر با وزارت ورزش، ابراز امیدواری کرد که این مسأله جنبه شخصی یا سیاسی نداشته باشد: «امیدوارم سایه رقابتهای گذشته، بهویژه با معاون توسعه قهرمانی فعلی وزارت که در انتخابات سال ۱۳۹۶ رقیب من بود، بر عملکرد وزارت نیفتاده باشد. متأسفانه طی یک سال گذشته روند همکاری وزارت با فدراسیون چندان دوستانه نبوده و حتی صورتجلسه مجمع سال گذشته نیز هنوز از سوی وزارت امضا نشده است.»
وی در ادامه گفت: پلمب فدراسیون نهتنها بخش اداری، بلکه محل تمرین تیم ملی ژیمناستیک و کلاسهای آموزشی مجموعه انقلاب را نیز شامل شده است. به این ترتیب، در حال حاضر فعالیتهای تمرینی و اداری فدراسیون به حالت تعطیل درآمده است.
اینچهدرگاهی درباره پیگیریهای روز گذشته خود افزود: «از مسئولان وزارت خواستم اگر پروندهای در حال بررسی است، طبق قانون اطلاعرسانی شود. حتی اگر فرض شود که پرونده در مرحله تحقیق قضایی است، باز هم این موضوع نافی فعالیت فدراسیون نیست و در چنین شرایطی جانشین قانونی رئیس فدراسیون باید فعالیتها را ادامه دهد. پلمب کامل ساختمان وجاهت قانونی ندارد.»
وی تأکید کرد که هیچ تصمیمی مبنی بر تعلیق یا برکناری رسمی وی از سوی نهادهای ذیصلاح ابلاغ نشده و اخبار منتشرشده در این باره نادرست و غیررسمی است: «شنیدهام برخی افراد در تلاش برای جمعآوری امضا جهت برگزاری مجمع فوقالعاده هستند، اما این اقدام مبنای قانونی ندارد؛ چرا که نه فدراسیون منحل شده و نه من از سمت خود برکنار شدهام.»
در پایان رئیس فدراسیون ژیمناستیک ابراز امیدواری کرد که مسئولان وزارت ورزش با اتخاذ رویکردی قانونی و شفاف، به رفع پلمب و ازسرگیری فعالیتهای فدراسیون کمک کنند تا روند آمادهسازی تیمهای ملی در آستانه مسابقات بینالمللی دچار وقفه طولانی نشود.