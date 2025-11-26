باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - نوزدهمین دوره نمایشگاه ملی فرش دستباف با حضور جمعی از تولیدکنندگان برجسته و فعالان این صنعت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قم آغاز به کار کرد.

در این رویداد بیش از ۱۰۰ تولیدکننده از قم و ۱۷ استان دیگر کشور، نفیس‌ترین فرش‌های دستباف ابریشم را برای نمایش و عرضه مستقیم به علاقه‌مندان ارائه کرده‌اند.

هدف از برگزاری این نمایشگاه، معرفی ظرفیت‌های صنعت فرش ابریشم قم، ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و خریداران و تقویت جایگاه فرش دستباف در بازارهای داخلی و بین‌المللی عنوان شده است.

نمایشگاه ملی فرش دستباف تا هشتم آذرماه، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان، خریداران و گردشگران خواهد بود. ارائه جدیدترین طرح‌ها، نقوش اصیل ایرانی و شاهکارهای ابریشمی با بالاترین کیفیت رج‌شمار از جمله مهم‌ترین جذابیت‌های این دوره به شمار می‌رود.