همزمان با هفته بسیج، جمعی از اصحاب رسانه قم از خانواده طلبه بسیجی شهید حسن مختارزاده تجلیل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- همزمان با هفته بسیج، جمعی از اصحاب رسانه قم با حضور در منزل طلبه بسیجی شهید حسن مختارزاده از خانواده این شهید والامقام تجلیل کردند. 

در این مراسم معنوی، پدر شهید حسن مختار زاده ضمن تشکر از حضور جمعی از اهالی رسانه قم، به بیان خاطراتی از فرزند خود پرداخت.

وی در ادامه تاکید کرد: در این اوضاع حساس کشور وظیفه مهم جهاد تبیین، در درجه اول بر عهده رسانه‌ها است.

در پایان جلسه، با اهدا سنگ متبرک قبر مطهر حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) و دیگر هدایای معنوی، از خانواده شهید مختارزاده تجلیل شد.

گفتنی است شهید حسن مختارزاده از طلبه‌های بسیجی بود که در ایام اغتشاشات ۱۴۰۱ در تهران به شهادت رسید و پیکر ایشان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) به خاک سپرده شد.

منبع:صدا و سیما

