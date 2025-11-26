سریال اکشن «سرگردان» با موضوع فساد سازمان‌یافته در ساختار سیاسی کره جنوبی از پنجشنبه ۶ آذرماه هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق پخش می‌شود و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۳ خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سریال کره‌ای و اکشن «سرگردان» به کارگردانی یو این-شیک و نویسندگی جانگ یونگ‌چول و جونگ کیونگ‌سون در سال ۲۰۱۹ در کشور‌های کره‌جنوبی، پرتغال و مراکش ساخته شده است. این مجموعه تلویزیونی از پنجشنبه ۶ آذرماه روی آنتن افق می‌رود.

داستان «سرگردان» حول محور «چا دال‌گون» با بازی لی سونگی می‌چرخد؛ جوانی جاه‌طلب که رؤیای بازیگر اکشن شدن را در سر دارد اما پس از نجات معجزه‌آسا از سقوط یک هواپیما، مسیر زندگی‌اش به‌طور کامل تغییر می‌کند. او قدم در راهی پرخطر می‌گذارد که او را به توطئه‌های پیچیده و فساد ملی پیوند می‌زند و تصمیم می‌گیرد پشت پرده این رخدادها را آشکار کند.

در سوی دیگر، «گو هاری» با نقش‌آفرینی سوزی قرار دارد؛ زنی پرتلاش که برای حمایت از خانواده‌اش به دنبال شغلی ثابت است و سرانجام به عنوان مأمور NIS استخدام می‌شود. همکاری ناگزیر این دو شخصیت، آن‌ها را هر لحظه به حقیقت نزدیک‌تر می‌کند؛ حقیقتی که بسیار تاریک‌تر و خطرناک‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کردند.

«سرگردان» با صحنه‌های اکشن نفس‌گیر، روایت هیجان‌انگیز و لایه‌های عمیق سیاسی، نه‌تنها مخاطبان را سرگرم می‌کند، بلکه فساد سازمان‌یافته در ساختار سیاسی کره و حتی پیوندهای آن با قدرت‌های جهانی را نیز به تصویر می‌کشد.

علاقه‌مندان می‌توانند این مجموعه تلویزیونی را هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق تماشا کنند. گفتنی است که بازپخش این سریال نیز روز بعد ساعت ۱۳خواهد بود.

