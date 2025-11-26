باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حقشناس، استاندار گیلان در تشریح دستاوردهای نخستین اجلاس استانداران استانهای حاشیه دریای خزر گفت: ایجاد شعبه میربیزنسبانک در منطقه آزاد انزلی یکی از مهمترین نتایج این اجلاس بود که با امضای تفاهمنامه میان این بانک، منطقه آزاد انزلی و اتاق بازرگانی استان به مرحله اجرا رسید.
او با بیان اینکه فعالان اقتصادی گیلان طی سالهای گذشته با مشکلات متعددی در حوزه نقل و انتقال ارز مواجه بودهاند، افزود: حضور این بانک روسی در منطقه آزاد انزلی میتواند روند صادرات محصولات کشاورزی استان را تسریع و تسهیل کند و بستر مناسبی برای توسعه مبادلات مالی با کشورهای حاشیه دریای خزر فراهم آورد.
استاندار گیلان تصریح کرد: این اقدام علاوه بر رفع موانع ارزی، به افزایش حجم صادرات گیلان و ارتقای جایگاه تجاری استان در کریدور شمال - جنوب کمک میکند و فرصتهای جدیدی برای حضور محصولات گیلان در بازارهای آذربایجان، روسیه و دیگر کشورهای منطقه به وجود میآورد.
به گفته حقشناس، دولت حمایت از زیرساختهای تجارت خارجی را به صورت جدی دنبال میکند و نقش استانهای ساحلی در توسعه مبادلات بینالمللی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان