معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵،۶۰۰،۰۰۰ فقره وانت بار به دلیل ارتکاب سد معبر در پایتخت اعمال قانون شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتمایی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت:  از ابتدای سال جاری تا امروز، اعمال قانون بیش از ۶۵۷ هزار فقره برای وانت بار‌ها و همچنین اعمال قانون بیش از ۱۲۴ هزار فقره تخلف در مناطق شرقی و مرکزی در سطح شهر تهران انجام شد.

وی افزود: میوه فروختن با وانت بار در بعضی از معابر پایتخت باعث بر هم زدن نظم عمومی در جامعه، اخلال در آمد و شد و بوجود آمدن ترافیک کاذب می‌شود. همچنین مهمتر از همه ممکن است باعث بروز تصادفات ناگوار شود که با این وجود همچنان شاهد توقف برخی از وانت بار‌ها در حاشیه معابر بزرگراهی می‌باشیم.

سرهنگ کشیر در ادامه گفت: حدود ۵،۶۰۰،۰۰۰ فقره اعمال قانون توسط همکاران بنده برای تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون انجام شده است. همچنین برخورد با برخی از وسایل نقلیه که با توقف در حریم تقاطع‌ها (سد معبر) منجر به بروز حوادث تلخ می‌شوند، از ابتدای آذر تا روز گذشته (سه‌شنبه) به ۱،۸۰۰،۰۰۰ فقره اعمال قانون رسید.

منبع: پلیس راهور

