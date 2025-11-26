مدیر جهاد کشاورزی فریدونکنار از تولید بیش از ۲۴ هزار تن شلکوک و ۱۳ هزار تن برنج سفید در اراضی این شهرستان خبر داد و آن را دستاوردی کلیدی در مسیر تامین امنیت غذایی کشور خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - حمیدرضا معماریان مدیر جهاد کشاورزی فریدونکنار گفت: این شهرستان در سال زراعی جاری توانست با بهرهگیری از ظرفیتهای کشت مجدد و رتون در ۵۷۵۰ هکتار از اراضی شالیزاری، بیش از ۲۴ هزار تن شلتوک و ۱۳ هزار تن برنج سفید تولید کند؛ دستاوردی که نقشی کلیدی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا میکند.
او با اشاره به اهمیت این موفقیت، افزود: کشت مجدد و رتون یکی از مزیتهای بزرگ شالیزارهای فریدونکنار است که با مدیریت صحیح منابع آب و استفاده از بذرهای مناسب، به کشاورزان امکان میدهد عملکرد بالاتری ثبت کنند.
معماریان گفت: این حجم از تولید، حاصل تلاش کشاورزان سختکوش، نظارت مستمر کارشناسان و اجرای برنامههای الگوی کشت در شهرستان است؛ برنامههایی که نهتنها بهرهوری را افزایش داده، بلکه بر بهبود معیشت شالیکاران نیز تاثیر مستقیم داشته است.
او افزود: تداوم حمایتها، تأمین نهادههای مناسب، و توسعه فناوریهای نوین در بخش کشاورزی، از عوامل اصلی استمرار این روند مثبت در سالهای آینده خواهد بود.
فریدونکنار بهعنوان یکی از مراکز اصلی تولید برنج کشور، همواره نقش مهمی در تنظیم بازار و تأمین نیازهای مصرفکنندگان بر عهده داشته و امسال نیز با ثبت این میزان تولید، جایگاه خود را بیش از پیش تثبیت کرده است.