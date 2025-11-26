باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دانیل دریسکول، وزیر ارتش آمریکا محدود بودن توانایی «ناتو» برای بهبود وضعیت نامطلوب نیرو‌های اوکراینی در مقابله با ارتش روسیه و تغییر جریان نبرد به نفع اوکراین را پذیرفت.

این اظهارات دریسکول در جریان سفری به اوکراین مطرح شد؛ سفری که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای ارائه طرح خود برای حل و فصل بحران به او محول کرده بود.

به گزارش روزنامه نیویورک‌پست، دریسکول به اوکراینی‌ها گفت: «اوکراین در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برد و امکانات آمریکا و ناتو برای اصلاح وضعیت در میدان نبرد محدود است. مسیر فعلی تحولات نیز ناپایدار است».

او در ادامه اشاره کرد که این چالش‌ها ممکن است کی‌یف را مجبور به دادن امتیازات سخت در مذاکرات صلح آینده با روسیه کند.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز تاکید کرد که رژیم کی‌یف باید تصمیم قاطعی اتخاذ و مذاکرات را آغاز کند و خاطرنشان کرد که با پیشروی نیرو‌های روسیه، فضای تصمیم‌گیری به تدریج کاهش می‌یابد.

او افزود که این محدودیت‌ها وسیله‌ای برای واداشتن حکومت اوکراین به پذیرش راه‌حل صلح‌آمیز است و ادامه جنگ برای کی‌یف «بی‌فایده و پرخطر» شده است.

منبع: آر تی