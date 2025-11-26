معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: در پی رصد‌های حرفه‌ای کارآگاهان دو کارگاه بزرگ جعل ویزا و گذرنامه شناسایی و منهدم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه حجت متقی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد میدانی، کارآگاهان معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی موفق شدند دو کارگاه فعال در زمینه جعل ویزا و گذرنامه را شناسایی و ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه سازمان یافته را دستگیر کنند.

وی افزود: متهمان با طراحی صفحات جعلی، مهر‌های ساختگی و نرم افزار‌های پیشرفته، اقدام به تولید ویزا و گذرنامه برای متقاضیانی می‌کردند که تحت عنوان ویزای فوری، ارزان و تضمینی فریب خورده بودند. این افراد در پوشش دفاتر مهاجرتی غیر مجاز فعالیت داشته و مبالغ کلانی از شهروندان دریافت می‌کردند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با تشریح مراحل عملیات این شبکه گسترده کلاهبرداری گفت: اشراف اطلاعاتی، مراقبت نامحسوس و اقدامات فنی پلیس آگاهی باعث شد اعضای این باند در لحظه تبادل مدارک دستگیر شوند و تجهیزات کامل جعل اعم از مهر‌های تقلبی، کاغذ‌های مخصوص و پاسپورت‌های آماده کشف و ضبط شود.

وی تأکید کرد: پلیس آگاهی با قدرت و بدون اغماض با سودجویانی که با جعل اسناد بین المللی سرنوشت شهروندان را بازیچه قرار می‌دهند، برخورد می‌کند و این حوزه تحت پایش دائم می‌باشد.

این مقام انتظامی در ادامه ضمن توصیه به شهروندان با بیان اینکه هیچگونه ویزای فوری، ارزان، تضمینی یا خارج از مسیر قانونی وجود ندارد، تصریح کرد: هرگونه مراجعه به افراد ناشناس، دفاتر مهاجرتی بدون مجوز یا صفحات مجازی به شدت خطرناک است و نیز تحویل یا استفاده از ویزا و گذرنامه جعلی باعث بازداشت در مرزها، ممنوع الخروجی و تشکیل پرونده برای فرد خواهد شد.

وی تأکید کرد: شهروندان هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه فروش ویزا، دعوت نامه یا مدارک هویتی را فورا به نزدیکترین پایگاه پلیس آگاهی گزارش دهند یا با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.

منبع: فراجا

برچسب ها: پلیس آگاهی ، جعل ویزا
عملیات گسترده هلال‌احمر در مهار حریق جنگل‌های هیرکانی