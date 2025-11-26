نیمار جونیور بازیکن مشهور برزیلی رقابت‌های فوتبال در سال ۲۰۲۵ را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - نیمار جونیور داسیلوا بازیکن مطرح برزیلی فوتبال که این روز‌ها در تیم سانتوس برزیل مشغول فعالیت است به دلیل مصدومیت ۳ ماه از میادین دور خواهد ماند.

ستاره سرشناس فوتبال برزیل، بار دیگر با مصدومیتی سنگین از ناحیه زانوی چپ روبه‌رو شد که طبق اعلام گلوبو، او را حداقل تا پایان سال ۲۰۲۵ از همراهی سانتوس محروم می‌کند.

این اتفاق در حساس‌ترین مقطع ممکن برای سانتوس رخ داده است؛ جایی که تیم با تنها سه مسابقه باقی‌مانده، در منطقه سقوط قرار دارد!
نیمار در صورتی که روند درمانی اش در ۳ ماه آینده را طی کند و به مرز آمادی برسد احتمال دارد در جام جهانی تیم برزیل را همراهی کند.

برچسب ها: فوتبال برزیل ، نیمار جونیور
خبرهای مرتبط
تراژدی امپراتور
مرگ بازیکن برزیلی به دست برادرش
اقدام عجیب تاجر برزیلی در مورد نیمار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات مراسم عروسی رونالدو منتشر شد
خبر خوش برای رونالدو!
بازتاب عملکرد درخشان کشتی ایران در سایت اتحادیه جهانی
تکاپوی استقلالی‌ها برای جبران شکست سنگین برابر الوصل
چلسی در لندن بارسلونا را زمین گیر کرد/ شکست منچسترسیتی و کامبک یووه در یخبندان+ فیلم
ترکیب احتمالی استقلال در مقابل الوصل
الهلال عربستان ۴ - ۰ الشرطه عراق/ شاگردان اینزاگی صعود را قطعی کردند
ووشو نقطه اتکای کاروان ورزش در ریاض بود/ شهربانو منصوریان با مصدومیت مدال برنز گرفت
۲ دیدار حساس برای تیم‌های ملی ایران
مربی لوپز کوبایی برنده یک عمر دستاورد کمیته بین‌المللی المپیک شد
آخرین اخبار
اینچه درگاهی: پلمپ فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری شد
بسته شدن ۳ پنجره نقل‌وانتقالاتی تیم لیگ برتری با اعلام فیفا
فرانک پرتوآذر:باید به تبادل تجربیات و ارتقا سطح ورزشکاران توجه داشت
جزئیات مراسم عروسی رونالدو منتشر شد
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک؛ اللهه منصوریان:معتقدم جوانتر‌ها باید بیایند در انتخابات شرکت کنند
۲ دیدار حساس برای تیم‌های ملی ایران
ترکیب احتمالی استقلال در مقابل الوصل
بازتاب عملکرد درخشان کشتی ایران در سایت اتحادیه جهانی
خبر خوش برای رونالدو!
مربی لوپز کوبایی برنده یک عمر دستاورد کمیته بین‌المللی المپیک شد
چلسی در لندن بارسلونا را زمین گیر کرد/ شکست منچسترسیتی و کامبک یووه در یخبندان+ فیلم
ووشو نقطه اتکای کاروان ورزش در ریاض بود/ شهربانو منصوریان با مصدومیت مدال برنز گرفت
تکاپوی استقلالی‌ها برای جبران شکست سنگین برابر الوصل
الهلال عربستان ۴ - ۰ الشرطه عراق/ شاگردان اینزاگی صعود را قطعی کردند
اولین برد اروپایی مورینیو با عقاب‌ها/ غیبت اوسیمن برای گالاتاسرای گران تمام شد
سرمربی الحسین: مساوی مقابل سپاهان عادلانه‌تر بود/کارمان برای صعود سخت‌تر شد
آمار AFC از دیدار سپاهان مقابل الحسین اردن/ نسخه بی‌رحم تیم نویدکیا
آریا یوسفی بهترین بازیکن دیدار سپاهان - الحسین شد
سپاهان و شانس صعود به عنوان تیم اول؛ محرم طلایی‌پوشان را احیا کرد
صدرنشینی الوحده با مواریس/ السد کامبک خورد
اعلام رسمی سیدبندی جام جهانی از سوی فیفا/ تیم‌ملی در سید دوم جای گرفت
بازگشت یک بازیکن به استقلال قطعی شد
ابهام در خصوص حضور مهاجم خارجی استقلال مقابل الوصل
استقلال و ثبت یک رکورد تا هفته دهم لیگ برتر
پیروزی شاگردان نویدکیا با چاشنی صدرنشینی
سرمربی الوصل: رقابت متفاوت و سختی نسبت به دیدار رفت با استقلال داریم
جنجال‌های سوپرلیگ ادامه دارد؛ تهدید یوفا با شکایت ۴ میلیارد یورویی
صعود ۲نماینده تنیس ایران در رنکینگ انجمن تنیس بازان حرفه‌ای جهان
ترکیب سپاهان مقابل الحسین اردن اعلام شد