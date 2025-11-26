باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - نیمار جونیور داسیلوا بازیکن مطرح برزیلی فوتبال که این روز‌ها در تیم سانتوس برزیل مشغول فعالیت است به دلیل مصدومیت ۳ ماه از میادین دور خواهد ماند.

ستاره سرشناس فوتبال برزیل، بار دیگر با مصدومیتی سنگین از ناحیه زانوی چپ روبه‌رو شد که طبق اعلام گلوبو، او را حداقل تا پایان سال ۲۰۲۵ از همراهی سانتوس محروم می‌کند.

این اتفاق در حساس‌ترین مقطع ممکن برای سانتوس رخ داده است؛ جایی که تیم با تنها سه مسابقه باقی‌مانده، در منطقه سقوط قرار دارد!

نیمار در صورتی که روند درمانی اش در ۳ ماه آینده را طی کند و به مرز آمادی برسد احتمال دارد در جام جهانی تیم برزیل را همراهی کند.