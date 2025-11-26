باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - شروین تبریزی سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: در هفته اخیر با توجه به آلودگی هوا ماموریت‌های مربوط به مشکلات تنفسی و تماس‌های مردمی با اورژانس استان تهران نسبت به هفته گذشته ۱۵ درصد و قلبی ۳ درصد افزایش یافته است.

به گفته وی افرادی که دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی هستند، به‌ویژه در این شرایط آلودگی، در معرض آسیب جدی قرار دارند؛ گروه‌های سنی خاص از جمله افراد بالای ۵۵ سال و کودکان زیر ۸ سال، باید به شدت از حضور در مکان‌های عمومی، محیط‌های باز و به‌ویژه ورزش در فضای باز در ساعات ابتدایی روز خودداری کنند.

شروین تبریزی تاکید کرد: در این شرایط بهتر است در و پنجره‌ها بسته بماند و در صورت وجود دستگاه تصفیه هوا، فیلترهای هِوا فعال باشد و در نبود این دستگاه، استفاده از بخور سرد می‌تواند به کاهش خشکی و تحریک تنفسی کمک کند؛ اما بخورهای چرب اصلاً توصیه نمی‌شود.

وی ادامه داد: از مردم عزیز تقاضا داریم با رعایت توصیه‌های بهداشتی که از سوی وزارت بهداشت و معاونت بهداشت به‌طور مکرر اعلام می‌شود، به ما و جامعه سلامت کمک کنند.

شروین تبریزی تصریح کرد: در روزهای آلوده، مصرف مایعات فراوان و مواد غذایی حاوی آنتی‌اکسیدان‌ها مانند میوه و سبزی‌ها بسیار کمک‌کننده است.

وی افزود: بسیاری از مردم ناچارند در محل کار خود حاضر باشند و فعالیت‌های روزمره خود را ادامه دهند، اما رعایت نکاتی ساده مانند استفاده مستمر از ماسک، نوشیدن مایعات کافی و پرهیز از فعالیت‌های سنگین در هوای آزاد می‌تواند مانع از بروز مشکلات جدی‌تر شود.اگر این توصیه‌ها رعایت نشود، ممکن است با شرایطی مواجه شویم که نیاز به مداخلات گسترده‌تر اورژانس استان تهران احساس شود.