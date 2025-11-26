به گفته سخنگوی اورژانس استان تهران میزان تماس‌های مردم تهران با اورژانس به دلیل مشکلات تنفسی ۱۵ درصد افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - شروین تبریزی سخنگوی اورژانس استان تهران گفت:  در هفته اخیر با توجه به آلودگی هوا ماموریت‌های مربوط به مشکلات تنفسی و تماس‌های مردمی با اورژانس استان تهران نسبت به هفته گذشته ۱۵ درصد و قلبی ۳ درصد افزایش یافته است.

به گفته وی افرادی که دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی هستند، به‌ویژه در این شرایط آلودگی، در معرض آسیب جدی قرار دارند؛  گروه‌های سنی خاص از جمله افراد بالای ۵۵ سال و کودکان زیر ۸ سال، باید به شدت از حضور در مکان‌های عمومی، محیط‌های باز و به‌ویژه ورزش در فضای باز در ساعات ابتدایی روز خودداری کنند.

شروین تبریزی تاکید کرد: در این شرایط بهتر است در و پنجره‌ها بسته بماند و در صورت وجود دستگاه تصفیه هوا، فیلترهای هِوا فعال باشد و در نبود این دستگاه، استفاده از بخور سرد می‌تواند به کاهش خشکی و تحریک تنفسی کمک کند؛ اما بخورهای چرب اصلاً توصیه نمی‌شود.

وی ادامه داد: از مردم عزیز تقاضا داریم با رعایت توصیه‌های بهداشتی که از سوی وزارت بهداشت و معاونت بهداشت به‌طور مکرر اعلام می‌شود، به ما و جامعه سلامت کمک کنند.

شروین تبریزی تصریح کرد: در روزهای آلوده، مصرف مایعات فراوان و مواد غذایی حاوی آنتی‌اکسیدان‌ها مانند میوه و سبزی‌ها بسیار کمک‌کننده است.

وی افزود: بسیاری از مردم ناچارند در محل کار خود حاضر باشند و فعالیت‌های روزمره خود را ادامه دهند، اما رعایت نکاتی ساده مانند استفاده مستمر از ماسک، نوشیدن مایعات کافی و پرهیز از فعالیت‌های سنگین در هوای آزاد می‌تواند مانع از بروز مشکلات جدی‌تر شود.اگر این توصیه‌ها رعایت نشود، ممکن است با شرایطی مواجه شویم که نیاز به مداخلات گسترده‌تر اورژانس استان تهران احساس شود.

برچسب ها: آلودگی هوا ، هوای آلوده
خبرهای مرتبط
ابلاغ شیوه نامه مراقبت و کنترل بیماری‌های حاد تنفسی در مدارس
درخواست وزارت بهداشت برای تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا/ پیشنهاد غیرحضوری شدن مدارس
هوای تهران در آستانه شرایط بسیار ناسالم است
هشدار چندباره وزارت بهداشت درباره «هوا»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد ملی است
سلاح سبز علیه آلزایمر
افزایش ۱۵ درصدی ماموریت‌های اورژانس در پی آلودگی هوا
آیا هوش مصنوعی واقعاً حس شوخ‌طبعی دارد؟
ثبت‌نام سومین کارسوق ملی فراگیر «فناوری هسته‌ای» آغاز شد
خطرناک‌ترین عارضه مصرف اسطوخودوس + فیلم
بسیج نقش ماندگاری در تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضا‌های آموزشی دارد
بلو اوریجین آماده ربودن تاج از اسپیس‌ایکس
هوش مصنوعی؛ ستون فقرات نبردهای نوین در دفاع مقدس ۱۲ روزه
یک هفته بدون شبکه‌های اجتماعی چگونه سلامت روانی‌تان را تغییر می‌دهد؟
آخرین اخبار
ایران به جمع سه کشور صاحب فناوری واکسن‌های خوراکی آبزیان پیوست
صنعت نانو‌بیوتک دریایی در ایران متولد شد؛ تولید ۲۱ محصول دانش‌بنیان از جلبک‌های خلیج فارس
ابلاغ شیوه نامه مراقبت و کنترل بیماری‌های حاد تنفسی در مدارس
خطرناک‌ترین عارضه مصرف اسطوخودوس + فیلم
آیا هوش مصنوعی واقعاً حس شوخ‌طبعی دارد؟
صدایی که هیچ‌کس در مدار دوست ندارد بشنود؛ چرا فضانوردان از آن می‌ترسند؟
یک هفته بدون شبکه‌های اجتماعی چگونه سلامت روانی‌تان را تغییر می‌دهد؟
هوش مصنوعی؛ ستون فقرات نبردهای نوین در دفاع مقدس ۱۲ روزه
عدم نقش آفرینی مصرف شیر در مقابله با آلودگی هوا + فیلم
بلو اوریجین آماده ربودن تاج از اسپیس‌ایکس
بسیج نقش ماندگاری در تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضا‌های آموزشی دارد
ثبت‌نام سومین کارسوق ملی فراگیر «فناوری هسته‌ای» آغاز شد
افزایش ۱۵ درصدی ماموریت‌های اورژانس در پی آلودگی هوا
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد ملی است
سلاح سبز علیه آلزایمر
ثبات در تأمین دارو‌های اساسی در شرایط حاد آنفلوآنزا / هشدار نسبت به مصرف نابجای آنتی بیوتیک‌ها
اعزام فناوران ایرانی به نمایشگاه نانو ژاپن
فضاپیمای نجات به ایستگاه فضایی چین رسید
رونمایی فناوری حمل و نقل ایمن هوایی باتری لیتیومی
پایان یک افسانه: هوش مصنوعی هرگز به خلاقیت انسان نمی‌رسد
استقبال ۱۱ هزار فارغ‌التحصیل از آزمون لیسانس به پزشکی
هیچ کلاسی حق استفاده از وسیله گرمایشی با شعله مستقیم را ندارد