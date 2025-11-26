باشگاه خبرنگاران جوان -فاطمه جراره گفت: یکی از مهمترین دغدغههای مردم هرمزگان، وضعیت نامناسب فاضلاب در بنادر ساحلی است که مشکلات زیستمحیطی و بهداشتی فراوانی ایجاد کرده است. وی افزود: با آغاز پیگیریهای لازم و تخصیص اعتبارات جدید، بهزودی شاهد بهبود شرایط در این حوزه خواهیم بود.
نماینده هرمزگان با اشاره به ظرفیتهای گسترده دریایی استان بیان کرد: بخش زیادی از مردم هرمزگان از طریق صید سنتی و صنعتی امرار معاش میکنند و به همین دلیل، تسهیل روند صدور مجوزهای صید یکی از اولویتهای ماست که از مدتها قبل پیگیری آن آغاز شده است.
او ادامه داد: صدور مجوز برای صیادی در دریای دور نیز در دستور کار قرار دارد تا امکان بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای جهانی دریا برای مردم فراهم شود.
جراره تاکید کرد: هدف ما این است که همزمان با رفع مشکلات زیستمحیطی و زیرساختی، فرصتهای جدیدی برای توسعه شیلات و بهبود معیشت صیادان ایجاد شود. تلاشها بر تکمیل زیرساختها و بهرهبرداری حداکثری از منابع دریایی متمرکز است.
وی در پایان گفت: تمامی این اقدامات با هدف رفع دغدغههای مردم انجام میشود و امیدواریم با همراهی صنایع و تخصیص اعتبارات لازم، بهزودی شاهد حل مشکلات زیستمحیطی و تحقق توسعه پایدار در هرمزگان باشیم.
منبع :روابط عمومی دفتر نماینده مردم هرمزگان