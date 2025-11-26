نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی از پیگیری جدی برای رفع مشکلات زیست‌محیطی استان و توسعه بخش شیلات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -فاطمه جراره گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم هرمزگان، وضعیت نامناسب فاضلاب در بنادر ساحلی است که مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی فراوانی ایجاد کرده است. وی افزود: با آغاز پیگیری‌های لازم و تخصیص اعتبارات جدید، به‌زودی شاهد بهبود شرایط در این حوزه خواهیم بود.

نماینده هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دریایی استان بیان کرد: بخش زیادی از مردم هرمزگان از طریق صید سنتی و صنعتی امرار معاش می‌کنند و به همین دلیل، تسهیل روند صدور مجوزهای صید یکی از اولویت‌های ماست که از مدت‌ها قبل پیگیری آن آغاز شده است.

او ادامه داد: صدور مجوز برای صیادی در دریای دور نیز در دستور کار قرار دارد تا امکان بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های جهانی دریا برای مردم فراهم شود.

جراره تاکید کرد: هدف ما این است که همزمان با رفع مشکلات زیست‌محیطی و زیرساختی، فرصت‌های جدیدی برای توسعه شیلات و بهبود معیشت صیادان ایجاد شود. تلاش‌ها بر تکمیل زیرساخت‌ها و بهره‌برداری حداکثری از منابع دریایی متمرکز است.

وی در پایان گفت: تمامی این اقدامات با هدف رفع دغدغه‌های مردم انجام می‌شود و امیدواریم با همراهی صنایع و تخصیص اعتبارات لازم، به‌زودی شاهد حل مشکلات زیست‌محیطی و تحقق توسعه پایدار در هرمزگان باشیم.

منبع :روابط عمومی دفتر نماینده مردم هرمزگان 

برچسب ها: جراره ، نماینده ، مردم ، هرمزگان ، آب فاضلاب ، معضلات
خبرهای مرتبط
زنگ خطر در آموزش و پرورش هرمزگان؛ معدل پایین و ترک تحصیل، آینده‌سازان را تهدید می‌کند!
ملت‌ها با تکیه بر فرهنگ اسلامی و بومی از جنگ و سلطه می‌گذرند
دیدار فاطمه جراره با وزیر راه؛ لزوم تأمین اعتبار برای مسیرهای حادثه‌خیز و شریان‌های اصلی هرمزگان
توسعه خدمات درمانی قشم با حمایت وزارت بهداشت و منطقه آزاد شتاب می‌گیرد
جراره در نطق میان دستور؛
انتزاع بخشی از هرمزگان و الحاق آن به فارس عواقب خطرناکی به دنبال دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه های هرمزگان در ۸ و ۹ آذر
درخشش دو ورزشکار مینابی در مسابقات کشوری کاراته
تودیع و معارفه مدیرکل هواشناسی هرمزگان برگزار شد
اجتماع بزرگ بسیجیان هرمزگانی در گلزار شهدای بندرعباس
پیگیری حل معضل فاضلاب و توسعه شیلات در هرمزگان
هم گروهی دو نماینده هرمزگان در لیگ برتر فوتبال ساحلی امید‌های کشور
بازدید از شش پروژه بزرگ عمرانی در بندرعباس / این طرح‌ها روند توسعه هرمزگان را سریع‌تر می‌کند
پل مهرگان کاهش قابل توجه ترافیک شهر را به همراه دارد
آخرین اخبار
بازدید از شش پروژه بزرگ عمرانی در بندرعباس / این طرح‌ها روند توسعه هرمزگان را سریع‌تر می‌کند
پل مهرگان کاهش قابل توجه ترافیک شهر را به همراه دارد
درخشش دو ورزشکار مینابی در مسابقات کشوری کاراته
هم گروهی دو نماینده هرمزگان در لیگ برتر فوتبال ساحلی امید‌های کشور
غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه های هرمزگان در ۸ و ۹ آذر
تودیع و معارفه مدیرکل هواشناسی هرمزگان برگزار شد
اجتماع بزرگ بسیجیان هرمزگانی در گلزار شهدای بندرعباس
پیگیری حل معضل فاضلاب و توسعه شیلات در هرمزگان