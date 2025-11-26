باشگاه خبرنگاران جوان - داود گودرزی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آب و پساب در پایتخت گفت: مدیریت صحیح آب یکی از مسائل اساسی شهر تهران است و منابع آبی شهر شامل آب‌های زیرزمینی، آب‌های سطحی و روان‌آب‌هاست.

وی تأکید کرد: شهرداری تهران به هیچ‌وجه از آب شرب برای آبیاری فضای سبز استفاده نکرده و تأمین پساب مورد نیاز باید از سوی شرکت آب و فاضلاب انجام شود.

گودرزی با بیان اینکه عمده تأسیسات فاضلاب و تولید پساب قابل استفاده در محدوده جنوب تهران و حتی خارج از حریم شهر قرار دارد، افزود: برای انتقال پساب به فضا‌های سبز شهر، تاکنون حدود ۱۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری انجام داده‌ایم تا پساب تولیدی از فیروز بهرام و چند نقطه دیگر به تهران منتقل و در آبیاری فضای سبز استفاده شود.

معاون شهردار تهران شایعات مربوط به عدم استفاده شهرداری از پساب را رد کرد و گفت: ما همیشه بر استفاده از پساب تأکید داشته‌ایم؛ تفاهم‌نامه‌ها تنظیم شده، جلسات مشترک برگزار شده، رایزنی‌ها ادامه دارد و حتی در ایجاد تصفیه‌خانه‌ها و ساخت مخازن ذخیره پساب نیز مشارکت داشته‌ایم.

وی با اشاره به ضرورت همکاری میان دستگاه‌ها، تصریح کرد: عجله و انگیزه شهرداری برای استفاده گسترده‌تر از پساب، حتی بیش از شرکت فاضلاب است. ما هیچ تعارضی با یکدیگر نداریم و باید برای حل ریشه‌ای موضوع، اختلافات احتمالی را کنار بگذاریم.

منبع: شهر