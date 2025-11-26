به گفته شهردار فردوس به مناسبت آستانه ۱۰۰ سالگی شهرداری، جشن بزرگ مردمی در محل استادیوم ورزشی شهید درخشان برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - اکبری شهردار فردوس با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: به مناسبت دهم آذر سالروز تأسیس شهرداری فردوس، باید اشاره کرد که شهرداری فردوس به عنوان اولین شهرداری در خراسان جنوبی و دومین شهرداری در خراسان بزرگ پس از شهرداری مشهد، یکصدمین سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گیرد.

او افزود: محدوده بازآفرینی شهر فردوس در مجموع ۲۷.۵ هکتار تعریف شده است که شامل ۲۱ هکتار در منطقه جوادالائمه و ۶.۵ هکتار در منطقه موسی‌ابن‌جعفر می‌باشد. با توجه به محرومیت‌های زیرساختی منطقه جوادالائمه، طی چهار سال گذشته با همکاری شورای شهر، اقدامات ویژه‌ای در این حوزه صورت پذیرفته است. در همین راستا، مجموعه ورزشی شهرداری در منطقه جوادالائمه در حال احداث است؛ زمین چمن مصنوعی آن با بهترین کیفیت احداث و در ابتدای سال بهره‌برداری شد. همچنین، سالن ورزشی چندمنظوره با متراژ هزار و ۳۵۰ متر مربع و پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در دست احداث است که تاکنون ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده و این اعتبار از محل شرکت بازآفرینی شهری کشور و اداره کل راه و شهرسازی استانی تأمین گردیده است.

اکبری بیان کرد: علاوه بر این، طرح خانه فرهنگ محله از ابتدای امسال آغاز شده و اکنون به پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ درصد رسیده است. مهم‌ترین طرح در حوزه بازآفرینی که سیمای منظر منطقه را متحول خواهد کرد، مجتمع بزرگ فرهنگی تجاری عقیق با ۶ هزار و ۴۵۰ متر مربع فضای تجاری و فرهنگی و دو سالن سینما است. عملیات اجرایی این مجتمع با مشارکت مؤسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج حدود دو هفته پیش آغاز شده و سرعت اجرایی آن بسیار مطلوب است. با اجرای این طرح‌ها شامل مجموعه ورزشی، سالن چندمنظوره، خانه فرهنگ، و مجتمع تجاری فرهنگی عقیق، شهرداری فردوس در حوزه بازآفرینی در سطح استان پیشرو محسوب می‌شود. همچنین امسال ۱۸۰ تن قیر برای آسفالت‌ریزی در محدوده بازآفرینی اختصاص یافته است.

شهردار فردوس ادامه داد: در حوزه ذخیره آب‌های سطحی، زمین استخر دوم خریداری شده و عملیات احداث آن در محدوده جدید آغاز خواهد شد. در بخش تجاری‌سازی، در حالی که پیش از حضور این دوره مدیریتی (قبل از سال ۱۳۹۶) تنها ۵۰ واحد تجاری توسط شهرداری احداث شده بود، در طول چهار سال گذشته احداث و عملیات ساخت ۱۴۳ واحد تجاری برنامه‌ریزی و اجرا شده است. بخش عمده این واحد‌ها با مشارکت بخش خصوصی ساخته شده‌اند که تجربه‌ای موفق در ایجاد منابع پایدار شهری برای شهرداری‌ها محسوب می‌شود. به همین دلیل، شهرداری فردوس در بازدید‌های شهرداران مناطق مختلف مشهد و دیگر شهرستان‌های اطراف، به عنوان یکی از الگو‌های موفق در این حوزه معرفی شده است.

او عنوان کرد: در حال حاضر، شهرداری فردوس از ادارات دولتی شهرستان حدود ۶۰ میلیارد تومان مطالبه دارد که وصول یک سوم این مبلغ، تحولات چشمگیری در شهر ایجاد خواهد کرد. یکی از مطالبات اساسی مردم، حوزه آسفالت معابر است. از آنجا که فردوس پس از بازسازی مجدد در سال ۱۳۴۷، برخی معابر آن از سال ۱۳۵۰ آسفالت نشده‌اند، شهر با حدود دو میلیون متر مربع آسفالت فرسوده مواجه است. با توجه به سهمیه سالانه قیر (حدود ۱۰ تانکر معادل ۲۳۰ تن)، پاسخگویی به این حجم بالای مطالبه مردمی به سادگی میسر نیست.

اکبری تصریح کرد: در بوستان اندیشه، که روبروی دانشکده علوم پزشکی فردوس واقع شده است، پارک دانشجویی با تمرکز بر علم، دانش و خردورزی ایجاد شد. در این بوستان، سرستون‌ها با دوبیتی‌های حکاکی شده در مورد خرد و دیوارنگاره‌هایی با موضوع کتاب مزین شده‌اند. در پایه‌های چراغ‌هایی که توسط واحد تأسیسات شهرداری طراحی شده‌اند، کتاب‌هایی از نویسندگان فردوس معرفی شده‌اند تا بازدیدکنندگان با آثار تمامی نویسندگان این منطقه آشنا شوند. همچنین، کافه کتابی با مشارکت بخش خصوصی در این بوستان طراحی شده که مجهز به استند کتاب و تنها نمایندگی خراسان جنوبی است؛ این استند امکان چاپ تک‌نسخه‌ای و سفارشی کتاب‌های کمیاب را فراهم می‌آورد (از جمله امکان انتخاب نوع کاغذ و افزودن متن در صفحه اول). علاوه بر این، یک آمفی‌تئاتر ۱۰۰ نفره برای نشست‌های کتابخوان و مجموعه‌ای دیگر برای گردهمایی‌های دانشجویی با ظرفیت حدود ۳۰ نفر و مبلمان مناسب برای گفت‌و‌گو‌های چهارنفره، فضایی کاملاً علمی و تخصصی را فراهم ساخته است.

برنامه‌های جشن صدمین سالگرد

اکبری شهردار فردوس گفت: به مناسبت آستانه ۱۰۰ سالگی شهرداری فردوس، یک جشن بزرگ مردمی با هماهنگی شورای شهر، شهرداری، دفتر امام جمعه، شورای فرهنگ عمومی، شورای تأمین و فرماندار محترم، در محل استادیوم ورزشی شهید درخشان برگزار خواهد شد. این جشن با حضور دو خواننده برتر کشوری، کاملاً رایگان و بدون دریافت بلیت خواهد بود. این رویداد ظهر جمعه هفتم آذرماه، از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۰۰ برگزار شده و از تمامی همشهریان و هم استانی‌ها برای شرکت در این جشن دعوت به عمل می‌آید.

او افزود: همچنین، روز دهم آذرماه، با هماهنگی مدیریت آموزش و پرورش، زنگ فردوس در مدارس شهر به صدا در خواهد آمد و آداب و رسوم و داشته‌های فرهنگی قدیمی فردوس به نسل جدید معرفی خواهد شد. مسابقات نقاشی و شعر، و همچنین مسابقات ورزشی شهرداری‌های استان با حضور تیم‌هایی از خراسان جنوبی و خراسان رضوی نیز به همین مناسبت برگزار شد.

اکبری بیان کرد: در حوزه اجتماعی، پس از انجام مطالعات و برگزاری دو جلسه دو ساعته در کمپ ترک اعتیاد با افراد درگیر اعتیاد و خانواده‌هایشان، یک تفاهم‌نامه ۸ قسمتی با حضور ۸ نهاد و اداره در فردوس تدوین و نهایی شده است. بر اساس این تفاهم‌نامه، افرادی که به صورت خودمعرف به شهرداری مراجعه کنند، بلافاصله به کمپ معرفی شده و هزینه‌های درمان فرد درگیر اعتیاد توسط شهرداری پرداخت خواهد شد. کمیته امداد بلافاصله پس از معرفی، خانواده فرد را تا شش ماه تحت پوشش قرار می‌دهد؛ بهزیستی اقدامات روانشناسی لازم را برای خانواده‌ها انجام می‌دهد؛ دارالشفاء امام حسین هزینه‌های درمانی خانواده را تا ۶ ماه رایگان پوشش می‌دهد. همچنین، هلال احمر، خیریه امام زمان، اداره کار، و اداره فنی و حرفه‌ای نیز در حوزه‌های تخصصی خود کمک‌های ویژه‌ای ارائه خواهند داد. این طرح منجر به آن شده است که در یک سال و نیم گذشته، ۶۶ نفر به صورت خودمعرف از دام اعتیاد رهایی یابند.