در دیدار رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با رئیس اداره کل مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور جمهوری آذربایجان بر عزم جدی دو کشور برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در دیدار با سرتیپ «اسلام هومبت‌اف»، رئیس اداره کل مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور جمهوری آذربایجان، ضمن تشریح اقدامات و تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قاچاق مواد مخدر، اظهار داشت: تداوم نشست‌های دوره‌ای بین مسیولین و برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک بین نیرو‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر دو کشور، می‌تواند نقش مهمی در ارتقاء کارایی و اثربخشی همکاری‌ها داشته باشد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران، همچنین آمادگی خود را برای تبادل اطلاعات و تجارب دراین زمینه اعلام کرد.

سرتیپ اسلام هومبت‌اف با قدردانی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر، تأکید کرد که جمهوری آذربایجان با عزم راسخ و جدیت کامل آماده همکاری هرچه بیشتر با ایران برای تهدید مشترک قاچاق مواد مخدر است و در آیت راستا تبادل اطلاعات و تجربیات اهمیت بسزایی دارد.

سردار کاکاوند در این سفر برنامه ملاقات با سپهبد «ولایت عیوض‌اف»، وزیر کشور جمهوری آذربایجان را نیز در دستور کار داشت. او همچنین با سرتیپ «گمرک گول اوغلان مرادلی»، معاون رئیس کمیته دولتی گمرک دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

همچنین دیدار با سرلشکر «افقان نقی‌اف»، معاون رئیس سرویس دولتی مرزبانی از دیگر برنامه‌های این هیأت بود.

علاوه بر این، سردار کاکاوند و هیات همراه از در بازدید از گذرگاه مرزی آستارا ضمن آشنایی با فعالیت‌های نهاد‌های ذیربط ربط در مرز دو کشور، با مسئولین محلی در خصوص ظرفیت‌ها و همکاری‌های مرزی جهت مبارزه مؤثر با قاچاق مواد مخدر گفت‌و‌گو کرد.

هدف این سفر تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بررسی راهکار‌های مشترک در زمینه مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر در مرز‌های مشترک دو کشور عنوان شده است.