نخستین همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور اپراتورها و نهادهای خصوصی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره برگزاری نخستین همایش ملی «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» اظهار کرد: «بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، وضعیت اقتصاد دیجیتال از ۴.۷۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است؛ مسیری که برخلاف روند جهانی پیش می‌رود، چراکه در جهان اقتصاد دیجیتال موتور محرکه رشد تولید ناخالص ملی و جذب سرمایه‌هاست.»

او با تأکید بر اینکه تقویت اقتصاد دیجیتال تنها توسعه یک بخش نیست، افزود: «افزایش سهم اقتصاد دیجیتال، توسعه کیک اقتصادی کشور است و از این منظر وزارت ارتباطات تلاش می‌کند با جذاب‌سازی پروژه‌های مختلف، سرمایه‌ها را هرچه بیشتر به این حوزه جلب کند تا از مسیر افزایش بهره‌وری، رشد تولید ناخالص ملی محقق شود.»

چیت‌ساز درباره نهادهای همراه با وزارت ارتباطات در این همایش توضیح داد: «اپراتورهای ارتباطی شامل همراه اول، ایرانسل، پژوهشگاه فضایی ایران و پست‌بانک به‌صورت جدی از این رویداد حمایت کرده‌اند. همچنین سندیکای مخابرات ایران به‌عنوان نهاد بخش خصوصی حضور فعال دارد و انواع قراردادهای مشارکت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی می‌شود تا بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری داشته باشد.»

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین مشوق سرمایه‌گذاران گفت: «اولین و مهم‌ترین مشوق، امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیر شدن تصمیم‌ها و سیاست‌های بخش است. در کنار این موارد، جذاب‌سازی پروژه‌ها از طریق تعرفه‌ها و ایجاد بازدهی اقتصادی باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در این حوزه از همیشه جذاب‌تر باشد.»

او درباره ریسک سرمایه‌گذاری نیز تصریح کرد: «تمام پروژه‌هایی که معرفی شده‌اند، FS‌های قابل قبولی دارند و سرمایه‌گذار و مجموعه متقاضی سرمایه با انجام due diligence و مذاکرات مشترک، به جمع‌بندی می‌رسند. تفاهم‌نامه‌ها نیز در طول برگزاری همایش منعقد خواهند شد.»

۱۵:۰۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
از اقتصاد کشور فقط اسمش باقی مانده هست چیزی که از حرف اقتصاد در میاد پولدار شدن بخش خصوصی
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد ملی است
