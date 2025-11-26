مسابقات بین‌المللی وزنه‌برداری جام فجر بعد از حدود هفت سال بار دیگر در ایران برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ پیکار‌های بین‌المللی وزنه‌برداری جام فجر از فردا (پنجشنبه) در سالن ایرانیان فدراسیون وزنه‌برداری برگزار می‌شود.

آخرین دوره مسابقات وزنه‌برداری جام فجر در سال ۱۳۹۸ و در اوج همه‌گیری کرونا در شهر رشت و به عنوان یک تورنمنت بین‌المللی و گزینشی المپیک برگزار شد.

پیش از آن نیز چندین دوره مسابقات جام فجر در ایران برگزار و حتی تاماش آیان رئیس پیشین فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری نیز در آن حضور پیدا کرد.

حضور احتمالی جلود در مسابقات جام فجر اهمیت زیادی دارد. سطح این مسابقات و شیوه برگزاری آن می‌تواند جلود عراقی را مجاب کند تا جام فجر را بار دیگر وارد تقویم فدراسیون بین‌المللی کرده و آن را به عنوان یکی از مراحل گزینشی المپیک معرفی کند.

انتخاب جام فجر به عنوان یکی از مراحل گزینشی المپیک می‌تواند پای ستارگان بزرگ وزنه‌برداری جهان را به ایران باز کند.

برچسب ها: مسابقات بین المللی وزنه برداری ، وزنه برداری
