باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ پیکارهای بینالمللی وزنهبرداری جام فجر از فردا (پنجشنبه) در سالن ایرانیان فدراسیون وزنهبرداری برگزار میشود.
آخرین دوره مسابقات وزنهبرداری جام فجر در سال ۱۳۹۸ و در اوج همهگیری کرونا در شهر رشت و به عنوان یک تورنمنت بینالمللی و گزینشی المپیک برگزار شد.
پیش از آن نیز چندین دوره مسابقات جام فجر در ایران برگزار و حتی تاماش آیان رئیس پیشین فدراسیون بینالمللی وزنهبرداری نیز در آن حضور پیدا کرد.
حضور احتمالی جلود در مسابقات جام فجر اهمیت زیادی دارد. سطح این مسابقات و شیوه برگزاری آن میتواند جلود عراقی را مجاب کند تا جام فجر را بار دیگر وارد تقویم فدراسیون بینالمللی کرده و آن را به عنوان یکی از مراحل گزینشی المپیک معرفی کند.
انتخاب جام فجر به عنوان یکی از مراحل گزینشی المپیک میتواند پای ستارگان بزرگ وزنهبرداری جهان را به ایران باز کند.