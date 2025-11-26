معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: ایران و تاجیکستان عزم خود را برای تقویت بیشتر روابط ابراز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مجید تخت‌روانچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه پس از پایان سفر دو روزه خود به تاجیکستان در شبکه ایکس نوشت: در شهر دوشنبه، با سراج‌الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه و مطلوبه خان ستاریان، وزیر فرهنگ، دیدار کردم. همچنین در رایزنی‌های سیاسی با معاون وزیر امور خارجه، فرخ شریف زاده، شرکت کردم. ایران و تاجیکستان از پیوند‌های دوستی قوی که در زبان، فرهنگ، تمدن، تاریخ و دین مشترک ریشه دارد برخوردارند. در تمام دیدارها، هر دو طرف عزم خود را برای تقویت بیشتر روابط بر اساس این مشترکات ابراز کردند.

برچسب ها: معاون سیاسی وزیر خارجه ، روابط ایران و تاجیکستان
