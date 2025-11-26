تیم کشتی آزاد استقلال با استخدام حسن یزدانی قهرمان نامدار کشتی جهان، به دنبال فتح لیگ برتر در فصل جاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش فدراسیون کشتی؛ دور برگشت پیکار‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور روز جمعه این هفته با دیدار حساس تیم‌های بانک شهر و استقلال جویبار در شهر تنکابن پیگیری خواهد شد.

تیم استقلال در دور رفت این پیکار‌ها با نتیجه ۵ بر ۵ و امتیاز فنی بانک شهر را شکست داد. این تیم از ستارگان نامدار روسی و حسن یزدانی پرافتخارترین کشتی گیر ایران بهره می‌برد.

بازگشت یزدانی به تشک کشتی بعد از حدود ۱۵ ماه نوید روز‌های طلایی را برای طرفداران این رشته دارد.

یزدانی در یک دهه حضور در مسابقات جهانی ۱۰ مدال رنگارنگ در اوزان ۷۴ و ۸۶ کیلوگرم کسب کرده است. یزدانی قصد دارد در وزن ۹۷ کیلوگرم به کار خود ادامه دهد. در این وزن رقبای داخلی و خارجی زیادی حضور دارند.

در ایران امیرعلی آذر پیرا دارنده نشان برنز المپیک و نقره جهان مدعی اول است و عبدالرشید سعدلله‌یف روسی، کایل اسنایدر آمریکایی و اخمت تاج‌الدین‌اف بحرینی قهرمانان جهان و المپیک مدعی اول جهانی در این وزن به شمار می‌روند.

یزدانی قرار است تیم کشتی آزاد استقلال را در مرحله نیمه نهایی و فینال همراهی کند.

همچنین باشگاه استقلال جویبار اقدام به جذب شامیل ممدوف (وزن ۶۵ کیلوگرم) و ابراگیم کادیف (وزن ۸۶ کیلوگرم) از قهرمانان روس کردند. این دو کشتی گیر روز گذشته وارد ایران شدند و قرار است روز جمعه ۷ آذرماه در شهر تنکابن در جریان هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد برای تیم استقلال جویبار مقابل تیم بانک شهر به میدان بروند.

مسابقات هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره) روز‌های ۶ و ۷ آذرماه برگزار می‌شود.

برنامه این مسابقات بنا بر اعلام سازمان لیگ به شرح زیر است:

گروه A: ستارگان پاس ساری – نام آوران خراسان شمالی – خیبر خرم آباد

گروه B: بانک شهر – جوانان ستارگان ساری – استقلال جویبار

هفته دوم دور برگشت در گروه A: روز پنجشنبه ۶ آذرماه بین تیم‌های خیبر خرم‌آباد – ستارگان پاس ساری (سالن سیدرسول حسینی ساری)

هفته دوم دور برگشت در گروه B: روز جمعه ۷ آذرماه بین تیم‌های استقلال جویبار – بانک شهر (خانه کشتی تنکابن)

برچسب ها: لیگ برتر کشتی آزاد ، مسابقات کشتی
خبرهای مرتبط
زارع هشتمین طلای کشتی ایران را ضرب کرد
قهرمان جهان، اسیر کشتی‌گیر ایرانی؛ آذرپیرا مقتدرانه طلایی شد
جویبار قهرمان کشتی آزاد مازندران شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نخستین برد تاریخ فوتسال زنان ایران در جام جهانی/ دبل فرشته کریمی
استقلال ۱ - ۱ الوصل/ آبی‌ها دو امتیاز مهم را از دست دادند
اینچه درگاهی: پلمب فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی
تک نماینده لیگ دو حریف استقلال شد/ شمس آذر در انتظار برنده پرسپولیس و تراکتور
حال و هوای ورزشگاه شهدای شهرقدس پیش از بازی استقلال - الوصل + فیلم
آیا نیمار به پایان فوتبالش رسیده است؟
فجر وزنه‌برداری؛ میزبانی بین‌المللی به ایران بازگشت
داور دربی بعد از پایان هفته یازدهم اعلام می‌شود/ ما اهل لابی گری و رایزنی نیستیم
برنامه رقابت نمایندگان کاراته ایران در قهرمانی جهان ۲۰۲۵
آخرین اخبار
آغاز مسابقات جهانی کاراته از فردا؛ قرعه‌ نمایندگان ایران مشخص شد
استقلال ۱ - ۱ الوصل/ آبی‌ها دو امتیاز مهم را از دست دادند
اتوبوس الوصل در راه ورزشگاه شهدای شهرقدس گم شد!
آمار خارق‌العاده طارمی؛ ۱۰۰ درصد تبدیل موقعیت به گل
حال و هوای ورزشگاه شهدای شهرقدس پیش از بازی استقلال - الوصل + فیلم
احمد محمدی داور شمس‌آذر و پرسپولیس شد؛ سوت استقلال و فولاد برای حیدری
فرزندان ایران در مسیر افتخار/ معرفی کاروان اعزامی ایران به پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵
از برد پرگل چلسی مقابل بارسا تا کامبک یووه در نروژ + فیلم
تساوی تیم فوتبال نوجوانان ایران مقابل لبنان
نخستین برد تاریخ فوتسال زنان ایران در جام جهانی/ دبل فرشته کریمی
برنامه رقابت نمایندگان کاراته ایران در قهرمانی جهان ۲۰۲۵
داور دربی بعد از پایان هفته یازدهم اعلام می‌شود/ ما اهل لابی گری و رایزنی نیستیم
تک نماینده لیگ دو حریف استقلال شد/ شمس آذر در انتظار برنده پرسپولیس و تراکتور
اسبقیان: روادید تیم ملی فوتبال از سوی وزارت خارجه دنبال می‌شود/ موضوع ژیمناستیک حقوقی است
بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی
فجر وزنه‌برداری؛ میزبانی بین‌المللی به ایران بازگشت
آیا نیمار به پایان فوتبالش رسیده است؟
اینچه درگاهی: پلمب فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری شد
بسته شدن ۳ پنجره نقل‌وانتقالاتی تیم لیگ برتری با اعلام فیفا
فرانک پرتوآذر:باید به تبادل تجربیات و ارتقا سطح ورزشکاران توجه داشت
جزئیات مراسم عروسی رونالدو منتشر شد
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک؛ اللهه منصوریان:معتقدم جوانتر‌ها باید بیایند در انتخابات شرکت کنند
۲ دیدار حساس برای تیم‌های ملی ایران
ترکیب احتمالی استقلال در مقابل الوصل
بازتاب عملکرد درخشان کشتی ایران در سایت اتحادیه جهانی
خبر خوش برای رونالدو!
مربی لوپز کوبایی برنده یک عمر دستاورد کمیته بین‌المللی المپیک شد
چلسی در لندن بارسلونا را زمین گیر کرد/ شکست منچسترسیتی و کامبک یووه در یخبندان+ فیلم
ووشو نقطه اتکای کاروان ورزش در ریاض بود/ شهربانو منصوریان با مصدومیت مدال برنز گرفت