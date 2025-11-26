تیم کشتی آزاد استقلال با استخدام حسن یزدانی قهرمان نامدار کشتی جهان، به دنبال فتح لیگ برتر در فصل جاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش فدراسیون کشتی؛ دور برگشت پیکار‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور روز جمعه این هفته با دیدار حساس تیم‌های بانک شهر و استقلال جویبار در شهر تنکابن پیگیری خواهد شد.

تیم استقلال در دور رفت این پیکار‌ها با نتیجه ۵ بر ۵ و امتیاز فنی بانک شهر را شکست داد. این تیم از ستارگان نامدار روسی و حسن یزدانی پرافتخارترین کشتی گیر ایران بهره می‌برد.

بازگشت یزدانی به تشک کشتی بعد از حدود ۱۵ ماه نوید روز‌های طلایی را برای طرفداران این رشته دارد.

یزدانی در یک دهه حضور در مسابقات جهانی ۱۰ مدال رنگارنگ در اوزان ۷۴ و ۸۶ کیلوگرم کسب کرده است. یزدانی قصد دارد در وزن ۹۷ کیلوگرم به کار خود ادامه دهد. در این وزن رقبای داخلی و خارجی زیادی حضور دارند.

در ایران امیرعلی آذر پیرا دارنده نشان برنز المپیک و نقره جهان مدعی اول است و عبدالرشید سعدلله‌یف روسی، کایل اسنایدر آمریکایی و اخمت تاج‌الدین‌اف بحرینی قهرمانان جهان و المپیک مدعی اول جهانی در این وزن به شمار می‌روند.

یزدانی قرار است تیم کشتی آزاد استقلال را در مرحله نیمه نهایی و فینال همراهی کند.

همچنین باشگاه استقلال جویبار اقدام به جذب شامیل ممدوف (وزن ۶۵ کیلوگرم) و ابراگیم کادیف (وزن ۸۶ کیلوگرم) از قهرمانان روس کردند. این دو کشتی گیر روز گذشته وارد ایران شدند و قرار است روز جمعه ۷ آذرماه در شهر تنکابن در جریان هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد برای تیم استقلال جویبار مقابل تیم بانک شهر به میدان بروند.

مسابقات هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره) روز‌های ۶ و ۷ آذرماه برگزار می‌شود.

برنامه این مسابقات بنا بر اعلام سازمان لیگ به شرح زیر است:

گروه A: ستارگان پاس ساری – نام آوران خراسان شمالی – خیبر خرم آباد

گروه B: بانک شهر – جوانان ستارگان ساری – استقلال جویبار

هفته دوم دور برگشت در گروه A: روز پنجشنبه ۶ آذرماه بین تیم‌های خیبر خرم‌آباد – ستارگان پاس ساری (سالن سیدرسول حسینی ساری)

هفته دوم دور برگشت در گروه B: روز جمعه ۷ آذرماه بین تیم‌های استقلال جویبار – بانک شهر (خانه کشتی تنکابن)