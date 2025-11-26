رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: اولین کارگروه تخصصی شبکه اشتغال شکل گرفت تا مسیر ایجاد شبکه‌ای ملی از سازمان‌های مردم نهاد فعال در اشتغال هموار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرزو ذکایی‌فر، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی درباره آغاز فرایند شبکه‌سازی بین مؤسسات و انجمن‌های غیردولتی فعال در حوزه اشتغال اعلام کرد: در پی نخستین جلسه‌ای که با حضور رئیس سازمان بهزیستی و با محوریت شبکه‌سازی میان مؤسسات و انجمن‌های غیردولتی خیریه فعال در حوزه اشتغال برگزار شد، اولین کارگروه تخصصی شبکه اشتغال با حضور جمعی از مؤسسات و انجمن‌های مرتبط تشکیل شد.

وی افزود: شبکه‌سازی ابزار نیرومند و مؤثری برای گسترش همکاری‌ها، هم‌افزایی و تبادل تجربه میان سازمان‌های دولتی و غیردولتی است. شبکه در واقع بستری است برای انتقال تجربه‌ها چه موفقیت‌ها و چه شکست‌ها و مهم‌تر از همه برای ثبت و به‌اشتراک‌گذاری درس‌آموخته‌ها و رهیافت‌های جدید و حوزه اشتغال نیز بدون تردید از این ظرفیت بی‌نیاز نیست.

ذکایی‌فر ادامه داد: هدف اصلی این شبکه، هم‌افزایی و هماهنگی فعالیت‌ها در حوزه طرح‌های اشتغال‌زایی و آموزش‌های توانمندساز است. آموزش‌هایی که سه بعد روانی، اجتماعی و اقتصادی آماده‌سازی شغلی را در بر می‌گیرد. افزون بر این شبکه ظرفیت آن را دارد که، مفهوم توانمندسازی اقتصادی را ارتقا دهد، کارایی و اثربخشی برنامه‌ها را افزایش دهد، تبادل منابع انسانی، مادی و مالی را تسهیل کند، فرآیند‌های آماده‌سازی شغلی را استانداردسازی کند، در حوزه حمایت‌طلبی نقش‌آفرینی کند و در نهایت، ظرفیت‌سازی را در سطح فرد، خانواده و جامعه تقویت کند.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی گفت: بر این اساس مرکز کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی ایجاد چنین شبکه‌ای را یکی از سیاست‌های اصلی خود قرار داده تا بتواند مشارکت مؤسسات و انجمن‌های غیردولتی را در طرح‌ها و برنامه‌های اشتغال‌زا افزایش دهد، تبادل اطلاعات را سامان دهد و جریان تولید و تبادل دانش را تقویت کند. نتیجه نهایی نیز پیشبرد فرآیند توانمندسازی و پایداری شغلی مددجویان با اثربخشی بالاتر خواهد بود.

وی در تشریح مباحث نخستین جلسه افزود: در این جلسه موضوعاتی همچون نحوه تشکیل هیئت مؤسس، مراحل صدور مجوز، روند ثبت شبکه و چارچوب فعالیت آن مطرح و بررسی شد.

ذکایی‌فر در ادامه به زیرساخت‌های موجود در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها در سازمان بهزیستی وجود دارد که می‌تواند پشتوانه مهمی برای این هم‌افزایی باشد. از جمله، حضور ۵۰۰ تسهیلگر شغلی در مراکز مثبت زندگی، ۱۹ مرکز پشتیبانی شغلی در سراسر کشور، سامانه خدمات اشتغال،۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی اشتغال ویژه مددجویان، مشوق‌های بیمه‌ای همچون بیمه کارفرمایی و خویش‌فرمایی و منابع اعتباری شامل سرمایه کار بلاعوض که از ۳۰ میلیون تومان در سال گذشته، به ۵۰ میلیون تومان برای هر نفر افزایش یافته است.

ذکایی فر بیان کرد: همچنین کمک‌هزینه آموزش و آماده‌سازی شغلی که پیش‌تر ۵ میلیون تومان بود، امسال به ۱۰ میلیون تومان بلاعوض افزایش یافته چراکه آموزش و کسب مهارت، نقش تعیین‌کننده‌ای در اشتغال پایدار دارد.

وی در توضیح اهمیت مهارت‌آموزی افزود: یکی از چالش‌های اصلی در مسیر اشتغال، کمبود مهارت‌های نرم و سخت است. مهارت‌هایی مانند اعتمادبه‌نفس، جرأت‌مندی، سواد مالی، و نیز مهارت‌های حرفه‌ای متناسب با استعداد، توانایی، علاقه‌مندی فرد و نیاز بازار. این شبکه می‌تواند نقش مهمی در تقویت این مهارت‌ها ایفا کند.

ذکایی‌فر همچنین بر اهمیت کارورزی و طرح استاد–شاگردی تأکید کرد و گفت: پس از طی دوره‌های مهارت‌آموزی، افراد باید بین سه تا ۶ ماه زیر نظر استادکار‌های ماهر کارورزی کنند تا از نظر فنی و روانی برای ورود به بازار کارچه به‌صورت خوداشتغالی و چه استخدامی آماده شوند

وی در پایان عنوان کرد: امیدواریم با راه‌اندازی این شبکه در سطح ملیو در مرحله بعد در سطح استان‌ها بتوانیم زمینه‌ساز تبادلات مؤثر، مشارکت گسترده و توانمندسازی اقتصادی پایدار مددجویان باشیم. کارگروه تخصصی در حال پیگیری جزئیات و مقدمات است و به‌زودی شاهد راه‌اندازی شبکه ملی مؤسسات و انجمن‌های غیردولتی خیریه اشتغال خواهیم بود.

منبع: سازمان بهزیستی

