اتحاد ملی کردستان تاکید کرد که نامزد خود برای ریاست جمهوری عراق را پس از صدور تصمیم نهایی دفتر سیاسی معرفی خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اتحاد مهینی کردستان تاکید کرد که سمت ریاست جمهوری عراق «حق قانونی مردم کردستان» است و بخشی از مطالبات این حزب محسوب می‌شود و اعلام کرد که نامزد خود برای این سمت را بلافاصله پس از صدور تصمیم نهایی دفتر سیاسی خود معرفی خواهد کرد.

دفتر سیاسی اتحاد میهنی کردستان به ریاست بافل جلال طالبانی جلسه‌ای برگزار کرد که در آن نتایج انتخابات مجلس نمایندگان عراق و گفت‌و‌گو‌های مرتبط با تشکیل کابینه دولت جدید در اقلیم کردستان بررسی شد و همچنین سازوکار‌های مشارکت کرد‌ها در دولت آینده عراق مورد بحث قرار گرفت.

کاروان کازنی، سخنگوی اتحاد میهنی در کنفرانس خبری که برگزار شد، گفت که سمت ریاست جمهوری «استحقاق مشروع مردم کردستان و در عین حال یک استحقاق سیاسی برای اتحاد میهنی است» و تاکید کرد که حزب نامزد خود را به محض تصمیم‌گیری دفتر سیاسی اعلام خواهد کرد.

او افزود که اتحاد از همان ابتدا باب گفت‌و‌گو را باز کرده و آماده ازسرگیری مذاکرات در هر زمان برای دستیابی به تفاهماتی است که به منافع عمومی خدمت کند.

کازنی توضیح داد که در این جلسه بر پایبندی اتحاد میهنی به مطالبات خود درباره تشکیل یک دولت خدماتی قوی در اقلیم کردستان تاکید شد و حزب در مواضع و تعهدات خود در مذاکرات با حزب دموکرات کردستان کوتاه نیامده است.

او همچنین بیان کرد که «بر اساس دیدگاه اتحاد، تشکیل دولت کارآمد در اقلیم نیازمند میزان بیشتری از شراکت و توازن سیاسی است و صدای حزب به‌ویژه در بغداد، به‌ویژه در پرونده‌هایی که نمایندگی عادلانه اراده رای‌دهندگانش را نداشته باشد، به قوت خود باقی خواهد ماند».

سخنگوی اتحاد بر اهمیت تقویت جایگاه استراتژیک اقلیم کردستان و حل مسائل معلق با بغداد با روح همکاری و مسئولیت تأکید کرد و افزود که مشارکت اتحاد میهنی در دولت آینده عراق بخشی از یک پروژه سیاسی و اقتصادی خواهد بود که با نیرو‌های هم‌پیمان آن هماهنگ می‌شود.

او همچنین خاطرنشان کرد که اتحاد همه طرف‌های کردستانی را به وحدت موضع و رفتن به بغداد با دیدگاهی مشترک دعوت می‌کند تا به حفاظت از حقوق شهروندان و تحقق مطالبات آنها کمک شود.

بدین ترتیب، اتحاد میهنی کردستان خطوط کلی موضع سیاسی خود در مرحله آینده را ترسیم کرده است، در حالی که محافل سیاسی منتظر اعلام نامزد حزب برای سمت ریاست جمهوری هستند؛ سمت و موقعیتی که انتظار می‌رود جایگاه کرد‌ها در توازنات سیاسی عراق در دوره آینده را مشخص کند.

منبع: شفق نیوز