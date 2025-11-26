رئیس دادگستری شهرستان شهریار خبر قتل یک وکیل در مقابل ساختمان دادگستری این شهرستان را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم امامی، رئیس دادگستری شهرستان شهریار، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر وقوع قتل یک وکیل در مقابل ساختمان دادگستری این شهرستان، ضمن تکذیب کامل این خبر اعلام کرد: هیچ‌گونه قتلی در شهرستان شهریار به وقوع نپیوسته است.

وی افزود: ضمن بررسی کامل و با همکاری ضابطین و خصوصا پلیس تخصصی امنیت در این شهرستان، ادعای مطرح‌شده درباره وقوع قتل وکیل در مقابل دادگستری شهریار، یا حتی در سطح شهرستان شهریار، به‌کلی نادرست و فاقد هرگونه صحت است.

امامی در ادامه با تأکید بر ضرورت دقت رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در انتشار اخبار، تصریح کرد: با عوامل و منتشرکنندگان این خبر کذب، مطابق قانون برخورد قانونی لازم از سوی دستگاه قضایی صورت خواهد گرفت.

رئیس دادگستری شهریار خاطرنشان کرد: انتشار اخبار نادرست موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود و انتظار می‌رود رسانه‌ها پیش از بازنشر هر خبر، صحت آن را از منابع رسمی پیگیری کنند.

برچسب ها: دادگستری شهریار ، قتل ، وکیل
